Trifulca en la rúa Alfredo Brañas tras ‘birlar’ un disfraz en un bazar chino

SUCESOS. La rúa Alfredo Brañas fue testigo este viernes de una trifulca que no dejó a nadie indiferente. Todo se originó en un bazar oriental, cuyo responsable se percató de que dos individuos le estaban robando unos disfraces. Cuando el dependiente se lo recriminó estos se dieron a la fuga; mientras que el primero no dudó en perseguirles acompañado de otros compañeros. Consiguieron atrapar y reducir a un ladronzuelo a pocos metros del establecimiento. En un vídeo que se hizo viral en las redes, se ve cómo en el momento que atrapan al chaval se monta una trifulca. Uno de los dependientes, en medio de un ataque de ira, no duda en sacarle uno de los zapatos y golpearle con toda la fuerza, un gesto que llamó la atención de las decenas de personas que se congregaban en la calle contemplando la escena, que respondieron con un grito de reproche, según un testigo. En cuestión de minutos llegaron efectivos policiales, que se hicieron cargo de la situación. ECG