Trinta e cinco anos da declaración de Santiago Patrimonio da Humanidade

Programa. A cidade de Santiago conmemora este ano o 35º aniversario da súa declaración como Patrimonio da Humanidade por parte da Unesco. Para celebrar esta efeméride, o Consorcio de Santiago vai promover, entre outras actividades, unha serie de encontros e paseos guiados dirixidos á cidadanía. Esta iniciativa enmárcase no proxecto europeo “AtlaS-WH”, do que forma parte o Consorcio, centrado na xestión sostible das Cidades Patrimonio da Humanidade incluídas na Área Atlántica. Hoxe comeza o primeiro dos catro Encontros Patrimoniais que se celebrarán nos centros socioculturais da cidade, neste caso no de Conxo, de 20.00 a 21.00 horas. O martes 27 chegaralle a quenda ao de Fontiñas, de 20.00 a 21.00 horas; o xoves 29 no de Vite, de 18.00 a 19.00 horas; e o martes 3 de novembro no do Ensanche, de 20.00 a 21.00 horas –neste caso retransmitirase tamén en directo por streaming para que poida chegar ao maior número posible de público–.

No marco destes encontros ofrecerase unha charla co título O valor universal e excepcional de Santiago 35 anos da súa declaración de Patrimonio Mundial. A encargada de impartila será Raquel López, técnica de Proxectos da empresa Trivium. ecg