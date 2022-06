Triunfo de las artes vivas y ‘performance’

Santiago. Santiago sumó un premio más para la colección y, en esta ocasión, relacionado con el mundo de las artes. El artista galardonado fue Rodríguez-Méndez, que ganó el II Premio Plataforma. Entregado en mano por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, al acto de entrega acudieron también David Barro, Mónica Maneiro e Iñaki Martínez Antelo, directores de Plataforma. Festival de artes performativas; así como la concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro; y Santiago Olmo, director do CGAC.

El artista recibió el galardón, una piedra poética del proyecto, obra de la ceramista Verónica Moar, ya que según los organizadores del festival, se trata de un artista “galego imprescindible para comprender o desenvolvemento das propostas artísticas contemporáneas no noso territorio e tamén fora de el”, tanto por sus “aportacións no eido da performance e as artes vivas, como polo seu grandísimo traballo como artista plástico”. ecg