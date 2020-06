Turismo de Santiago iniciará en xullo unha campaña de promoción

MERCADOS DE PROXIMIDADE. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, reuníronse onte no Pazo de Raxoi con representantes da Asociación Hostalaría Compostela: a súa presidenta, Sara Santos; o membro da xunta directiva pola sección de restauración, Lois Lopes; e o seu xerente, Ramón García. O obxecto da reunión foi analizar as medidas que se están levando a cabo para a reactivación do sector turístico da cidade, unha vez que o vindeiro 21 de xuño xa se permitan os movementos entre comunidades autónomas e se abran as fronteiras entre países europeos, salvo a de Portugal, prevista para o 1 de xullo. Na xuntanza presentáronse as liñas básicas dunha ambiciosa campaña de promoción turística que estará dirixida principalmente aos mercados de proximidade. redac.