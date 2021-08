‘Turisteando’ de Trapu Zaharra, na Alameda

santiago. En ocasións a realidade sobrepasa á ficción: co auxe das experiencias online a partir da pandemia e o confinamento, non foi difícil identificarse (e, de paso, rirse un pouco) coa obra da compañía Trapu Zaharra, Turisteando. A compañía teatral Trapu Zaharra, que se define a si mesma como “teatro trapero” leva trinta e oito anos levando os seus espectáculos ás rúas.

Nesta ocasión, Turisteando é un stand turístico en plena rúa, onde unha axencia ofrece aos viandantes o seu produto estrela: “viaxes virtuais á carta”. Unha ama de casa agraciada cun cruceiro virtual será a elixida pola axencia para programar a súa viaxe en directo.

Con guión de Rubén Ontiveros e dirección de Isidoro Fernández, a obra contou coa actuación única de dous actores: Santi Ugalde e Mila Espiga. A peculiaredade do emprazamento, ao aire libre, non se puido obviar, amenizando o paso polo Alameda compostelá. Ademais, a obra trouxo un tinte cómico e festivo á tarde de onte, no marco do Festival C.

Os temas de Trapu Zaharra están sempre próximos ao cotián e a vida doméstica, cunha predilección pola figura do anti-heroe, un selo de identidade e protagonista de múltiples historias. Outro dos seus distintivos é a comunicación que desenvolven co público, fundamental para resolver os conflitos que caracterizan ás súas pezas teatrais. xiana fole