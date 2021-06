Ubaldo Rueda será hijo adoptivo y el doctor Carro tendrá una calle

Ubaldo Rueda, presidente del Casino y exdirector del IES Rosalía de Castro, será nombrado hijo adoptivo de la capital gallega por su extensa trayectoria profesional y compromiso con la vida cultural compostelana; mientras que el doctor José Carro Oterio, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, fallecido el pasado mes de abril, será homenajeado con una calle que llevará su nombre en Santiago. Así lo acordó ayer el Consejo asesor de Condecoraciones, presidido por el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en una reunión a la que también asistieron el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Turismo, Sindo Guinarte; el concejal del grupo municipal popular José Antonio Constenla; la portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois; la concejala del BNG Navia Rivas; y el secretario municipal, José Ramón Alonso.

Ubaldo Rueda Soto nació en la parroquia de la Vide, en Monforte de Lemos, en 1948. Después de formarse en su pueblo natal y en Lugo, en 1968 se fue a París, donde cursó la licenciatura en Filosofía y después la de Literatura Francesa, para a continuación ser profesor en el Liceo Español. Tras aprobar una oposición del ámbito educativo, en 1978 pasó a integrar el claustro de profesorado del IES Rosalía de Castro, centro donde se jubiló en 2018 después de ejercer cómo director desde 1985, durante 33 años.

Rueda consiguió posicionar el IES Rosalía de Castro como uno de los institutos de referencia en la ciudad y uno de los centros públicos más influyentes de Galicia. Durante su etapa como director promovió, entre otras actividades, el Premio San Clemente, donde los alumnos ejercen de jurado, y el club deportivo Instituto Rosalía de Castro, apostando fuertemente por el baloncesto y el deporte base. Siempre intentó inculcar a los alumnos que podían ser artífices de algo a nivel mundial si tenían una idea clara y deseo de realizarla.

Además de su vocación en las aulas, Ubaldo Rueda siempre fue un gran dinamizador cultural de la ciudad, tanto desde el IES Rosalía, permitiendo al alumnado conocer la destacadas figuras nacionales e internacionales, como fuera de sus muros, formando parte de la directiva del Casino de Santiago, del que ahora es presidente, y promoviendo el premio Novela Europa.

Por todo esto, el Consejo asesor aprobó la propuesta de la Alcaldía de otorgar el título de hijo adoptivo de la ciudad a Ubaldo Rueda, “para agradecerle toda la labor cultural, social y deportiva con la que contribuyó a la ciudad”.

En declaraciones a este periódico, Rueda manifestó ayer su sorpresa y agradecimiento. “No me lo esperaba para nada, pero estoy muy contento. De todas formas, este es un reconocimiento compartido con todas las personas que me acompañaron estos años y que me ayudaron a sacar los proyectos adelante”, quiso remarcar el exdirector del IES Rosalía.

Por otro lado, cabe recordar que el doctor José Carro Otero, médico, antropólogo, docente, investigador y académico, nació en Santiago en 1942 y falleció el pasado 23 de abril. Licenciado y doctor en Medicina por la USC, desarrolló una amplia trayectoria en este ámbito. Fue profesor de varios departamentos en la facultad de Santiago y en su larga trayectoria fue galardonado con numerosos reconocimientos y condecoraciones.

Destacado investigador de la historia y el arte compostelanos, José Carro Otero fue uno de los primeros antropólogos de Galicia, donde realizó diversas excavaciones, a las que llevaba a los alumnos de Medicina y de Biología para fomentar su vocación.

En su faceta política, el también presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía desde 2014 hasta su repentino fallecimiento, fue concejal y teniente de alcalde del Concello de Santiago, asesor especial de Manuel Fraga en la Presidencia de la Xunta de Galicia y comisario para el Xacobeo 1993.

“Por su trayectoria en la promoción de los valores históricos y antropológicos de la ciudad y por su labor docente e investigadora, el Consejo, a propuesta de la Alcaldía, propone dedicarle una calle a José Carro Otero”, señaló ayer Raxoi en un comunicado.

Otros asuntos. El órgano también tomó nota de los últimos acuerdos adoptados en el pleno que le competen: el hermanamiento con la ciudad de Braga, el acuerdo por lo que se nombrará Exeria a la nueva plaza entre la avenida de Lugo y Os Concheiros; la designación como hijo adoptivo de Emilio Lavandeira Prieto; y la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Ilustre Colegio de Abogados de Santiago.