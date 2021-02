Uci del Clínico: “Algunos enfermos piden un teléfono para despedirse de la familia”

Lleva dos décadas en la uci del CHUS y nunca pensó vivir algo así. Aunque asegura que la primera ola de la pandemia fue terrible, no duda en decir que “ahora estamos en lo peor”. Pese a ello, la doctora Ana López Lago es optimista y pese a reconocer que “esta tercera onda nos pilla cansados”, no cae en el desánimo “porque de esta vamos a salir. Eso sí, con la ayuda de todos. Con responsabilidad porque esto es muy duro”. No duda en que “esta tercera ola es peor que la primera”. Por eso, hay una presión hospitalaria difícil de contener. La doctora López Lago explica que “al estar ocupadas las 15 camas de la uci, se habilitó la antigua Rea, con quince más, y también la nueva, con 18 camas”.

Y es que como dijo el doctor Alfonso Varela, director de Procesos Asistenciales del área de Santiago, “estamos haciendo encaje de bolillos”, en referencia a la reubicación de los pacientes en el CHUS. De hecho, han tenido que habilitar cinco plantas para pacientes ingresados por coronavirus. Aparte de utilizar Coronarias y la uci Pediátrica para graves no COVID.

Con esta presión añadida, en la uci Ana trabaja sin descanso, en guardias de 17 y 24 horas. De hecho, una vez encadenó tres días sin librar. Pero sigue al tajo y, por eso, no entiende que tres mil personas convocadas en el cribado de Amio no fuesen. “Entiendo que puede haber causas particulares y que incluso, aunque parezca mentira, haya aún quien señale con el dedo a quien da positivo, pero es una misión como sociedad. En esto estamos todos”.

Y es que ella sabe bien lo que es ver la cara más dura del virus. “No te acostumbras a las malas noticias, pese a estar en una unidad como la uci. Todos los casos duelen pero el que más me tocó fue el de una mujer que pensamos que lo iba a superar, pero se puso peor y me dijo que sabía que no iba a volver a ver a su familia. Al final, murió”. En la otra cara están los que sí salen. “Lo celebramos como una victoria”, subraya.

Asegura que, “a diferencia de la primera ola, ahora hay más pacientes jóvenes, incluso alguno veinteañero, otros de 50, 60... y más mayores”. También recuerda a uno que estuvo mes y medio en la uci.

Reconoce que esta es un unidad que precisa una reforma, “pero no es el momento, no es factible, ahora debemos estar todos trabajando”.Pese a que sus hijos pequeños se han ido acostumbrando a que su madre se encare con el COVID a diario, recuerda que al principio le decían: “¡Mamá, no vayas!”, ahora se han acostumbrado, “pero no relajado”, apostilla. Por eso pide que “no se baje la guardia. Este virus es real y se puede morir de esto”.