Ucraína: envío de material sanitario e produtos básicos

INICIATIVA. Particulares, empresas e organismos que queiran aportar o seu gran de area poderán doar material sanitario, produtos básicos e alimentos non perecedoiros para o seu envío e distribución entre as vítimas da guerra en Ucraína. Todas aquelas persoas que queiran colaborar poderán entregar as súas achegas na sede de Protección Civil no estadio Verónica de Boquete de San Lázaro, en horario de 9.00 a 14.00 horas e de 15.30 a 21.00, concertando unha cita de forma previa no 981543105, a través do WhatsApp no 676872425 ou no correo electrónico pcsantiago@santiagodecompostela.gal. Tamén se poderá solicitar a recollida no domicilio. REDAC.