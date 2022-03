Ucranianos y rusos conviven en el microcosmos de la Filharmonía

Europa no ha vivido nada así desde la Segunda Guerra Mundial. El dolor estos días se manifiesta en todas sus formas: muerte, huidas desesperadas, corredores humanitarios ficticios, despedidas, refugios... la dama de la guadaña recorre uno de los países del viejo continente con crueldad, pendida del cañón de las armas y los proyectiles.

El miedo, los recuerdos diezmados por la pólvora y el fuego y el eco de las alarmas antiaéreas no solo amenazan la vida de los ucranianos que huyen a través de los pasos fronterizos, sino que perturba la de aquellos que tomaron la decisión de irse hace muchos años.

Grigori Nedobora, violinista de la Real Filhmarnoía de Galicia, cuenta que, aunque lleva 26 años en la orquesta santiaguesa, se siente 100 % ucraniano. Nacido en la ciudad de Járkov, la segunda del país, asegura que es muy duro vivir el conflicto desde aquí. “Todos los periódicos abren estos días con el nombre de mi ciudad”, añade.

Nedobora cuenta que su tristeza no solo brota al ver cómo los tanques y las bombas matan a sus vecinos y toman las calles de su infancia, sino también por la situación que padecen su tío, su tía y su prima, que no han podido salir de Járkov y no saben durante cuánto tiempo dispondrán de víveres en la urbe. Para el ucraniano, lo único mínimamente positivo que se puede sacar de estas jornadas es la organización de manifestaciones alrededor del mundo, e incluso en Rusia, en contra de la guerra.

El violinista reflexiona sobre el poder de la guerra para dividir a los amigos y familiares y afirma que, debido a su formación musical y su estancia de diez años en Moscú, siempre ha tenido muchos amigos rusos y que siempre intenta que su relación esté por encima de lo ideológico. “Intento entender que la gente puede pensar de otra manera, pero lo que está haciendo Putin en mi país es un crimen contra la humanidad” comenta. Igualmente, dice que ha discutido muchas veces con compañeros rusos, pero siempre “de una manera amistosa”.

rusos en santiago. Yulia Petrushevskaya e Ilya Fisher, casados desde hace 32 años, son también violinistas de la Real Filhamonía. Yulia, la esposa, nació en Moldavia (aún dentro de la URSS), aunque siempre estuvo muy unida a Ucrania ya que su madre y su padre son de este país. Con 19 años se casó con Ilya, un músico ruso de 24 años que también estudiaba música en Nizhni Novgorod.

Instalados en la ciudad compostelana desde hace más de 20 años, marido y mujer afirman que llevan días sin poder casi dormir a causa de la invasión de Ucrania. Yulia asevera que “estos están siendo los días más dolorosos que recuerdo, no podría imaginarme algo así ni en mis peores pesadillas”.

La pareja se muestra consternada ante lo sucedido y afirman que hasta que Putin no ordenó directamente la invasión pensaban “que era un farol”, según Ilya. A pesar de ser rusos, declaran discrepar profundamente con este conflicto y desear fervientemente la paz. “Primero deben parar las bombas, dejar de morir gente, y luego los políticos podrán sentarse de verdad a hablar”, añade Petrushevskaya.

Con notoria emoción en sus palabras, el matrimonio de músicos señala que, aunque temen a las sanciones económicas, la peor parte es el dolor del pueblo ucraniano, que se ve obligado a defender con lo que puede su libertad.

Igualmente, señalan que la información dada por los canales rusos de televisión es muy sesgada y que incluso presentadores muy famosos en el país han sido expulsados de los medios por decir “no a la guerra” en directo, asegura Fisher.

Yulia, por su parte, declara que “aquí la gente puede hablar con libertad, pero allí el pueblo puede ir a la cárcel por decir lo que piensa”.

Además de todas las víctimas y refugiados que está dejando la guerra en su país vecino, la pareja piensa que este conflicto causará una enemistad entre países difícilmente salvable, sobre todo a corto plazo. De la misma manera, destacan que las distintas opiniones sobre la guerra están separando a muchas familias y amigos que antes tenían una relación muy cercana.