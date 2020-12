Última oportunidade para votar na edición XV Premio Novela Europea do Casino

O Casino de Santiago acolleu onte a presentación da última campaña para promover o voto de todos os lectores na XV edición do Premio Novela Europea.

Ubaldo Rueda, presidente do Casino, explicou que “nesta edición estamos a buscar a participación na votación de lectores dende distintos sectores, empezando pola cidade de Santiago: clientes de librerías e de establecementos comerciais, usuarios dos centros socioculturais e da Biblioteca Anxel Casal, e tamén clientes de El Corte Inglés.

Tamén sinalou que se deu un salto a toda Galicia a través das Bibliotecas da Xunta e doutros centros de El Corte Inglés de Galicia.

Houbo, ademáis, un salto a Asturias, grazas aos centros de El Corte Inglés de Oviedo, Gijón e Avilés.

Finalmente, os últimos en unirse a este proxecto, son a cadea de librerías Santos Ochoa, que é unha cadea independente que fomenta a presentación de libros cos seus autores, os debates e os clubs de lectura. Este grupo, que dirixe Fernando Ochoa, naceu en Logroño, xa hai máis dun século, onde ten a súa sede central e ten librerías nunhas vinte cidades entre elas Salamanca e Barcelona. Nesta edición participan as librerías desta empresa que se sitúan no Camiño de Santiago, Salamanca, Logroño e Tudela.

Por outra banda, Rueda anunciou outra novidade, que entre os clientes das librerías e dos centros comercias que colaboran no premio sortearanse catro lotes de libros coas cinco novelas finalistas do premio.

Finalmente, agradeceu a colaboración da Consellería de Educación e Cultura representada polo Secretario Xeral de Política Lingüística e tamén a colaboración dos libreiros e dos representantes dos centros comerciais que son os motores dese comercio de proximidade que é o que sen dúbida crea e sostén o tecido social das cidades.

Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, falou da importancia que ten un galardón coma este no que participa toda a cidade e que foi medrando pouco a pouco ata dar ese salto ao resto do Estado, especialmente ás cidades que se sitúan no Camiño de Santiago.

Tamén valorou a importancia de participación das librerías e dos establecementos comercias de Santiago na transmisión do proxecto a toda cidadanía.

LISTA DE ASISTENTES. Estaban tamén presentes no Casino de Santiago a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o director da Biblioteca Anxel Casal, Jesús Torres; os libreiros Antón Pedreira, da Librería Pedreira; Pablo Couceiro, da Librería Couceiro; Mercedes Corbillón, da librería Cronopios e Manuel Salvado da librería Gallaecia, e os representantes de establecementos comerciais José Antonio López, de Calzados Loher e José Antonio Seijas de Calzados Seijas.

Todos eles valoraron a importancia do Premio Novela Europea, porque ademais de promocionar a lectura sitúa a Santiago como punto de referencia na Cultura Europea. Trátase dun certame moi recoñecido.

