Últimas semanas para descubrir as xoias de Exipto na Cidade da Cultura

A personalidade do monarca exipto, o faraón, é unha figura chea de lendas e curiosidades. Construindo a súa identidade a partir dunha idealización da mesma, os faraóns presentábanse como guerreiros poderosos ou figuras semi divinas, mensaxeiras entre os deuses e os plebeos. Eran as estatúas e os monumentos os que lle permitían edificar unha personaxe. Algúns destes monarcas pasaron á historia, mentres que tantos outros quedaron relegados ao esquecemento.

Precisamente sobre os faraóns e os seus múltiples mitos trata a exposición disposta na Cidade da Cultura, Faraón. Rei de Exipto, que dende o pasado marzo alberga unha colección memorable de estatuas, bustos, relevos en pedra pertecentes a antigos templos ou valiosas xoais de ouro.

Xunto ás estatuas, a exposición conta tamén con obxectos menos habituais que espertaran a nosa curiosidade: as incrustacións de cores coas que se decoraban os pazos dos faraóns; misivas gravadas en escritura cuneiforme sobre táboas de arxila, ou mesmo o arco de madeira dun dos comadantes militares do faraón, símbolo de seguranza e unidade do exército. Entre os segredos desta antiga civilización, tamén poderemos atopar imaxes de gobernantes persas, gregos ou romanos que actuaron como faraóns, malia non ser orixinarios de Exipto.

Comisariada por Marie Vanderbeusch, comisaria do Departamento do Antigo Exipto e Sudán no British Museum, a exposición dáse a partir dunha colaboración entre a Fundación La Caixa e a Xunta de Galicia, dentro do programa do Xacobeo 21-22. Consta de 140 pezas procedentes do British Museum londinense, e que contan con máis de 3.000 anos de antigüedade. No segundo piso do Museo Centro do Gaiás, na Cidade da Cultura, poderá visitarse só ata o vindeiro domingo 15 de agosto.

Outro feito tratado nesta exposición é que, ao contrario da convicción común, non tódolos faraóns exipcíacos foron homes, ao contrario: a famosa raíña Hatshepsut, por exemplo, rexeu os destinos de Exipto como faraón entre 1472 e 1458 a. C., aínda que é representada como home na maioría de monumentos.

Tampouco os gobernantes eran sempre de orixe exipcia, xa que debido ás múltiples conquistas por parte de potencias foráneas, a poboación de Exipto estivo gobernada por monarcas como os kushitas de Nubia, ao norte de Sudán, que formaron no país Dinastía XXV (c. 716-656 a. C.).

A marxe deses matices que enriquecen a historia da monarquía de Exipto, todos os seus representantes se definían a si mesmos a través da adopción de símbolos da realeza. Así, por exemplo, era común que escribisen os seus en cartuchos, ou que levaran na fronte o “ureo”, a coñecida figura da cóbrega erguida.

De entre os faraóns esquecidos, Faraón. Rei de Exipto recupera a figura de Akhenaton, quen introducíu ao disco solar Atón como único deus nacional, causando un profundo trastarno relixioso no seo da sociedade exipcia. No extremo contrario, Amenhotep I foi, trala súa mrote, lembrado e venerado como se dun deus se tratase.

Todos estes fragmentos de historia poderán ser visitados ata o 15 de agosto no Museo Centro Gaiás, e facéndoo, ademais, de balde, só con reserva previa. O horario de visita é de martes a domingo, de 10.00 da mañá a 20.00 horas da tarde. Existe a posibilidade de facer visitas comentadas.