Último aviso: prohibido aparcar desde hoy en el atrio de la Colegiata de Sar

Último aviso. Desde hoy, a las 12.00 horas, está prohibido estacionar en el atrio de la Colegiata de Sar. Se acaba de esta manera con la invasión de vehículos que sufre este espacio histórico-artístico, lo que ha generado numerosas quejas en los últimos meses. Para dar una solución a las decenas de conductores que cada día venían utilizando este lugar para aparcar sus turismos, el Concello ha dispuesto un nuevo punto de estacionamiento, con 80 plazas, junto al campo de fútbol del barrio.

El Concello colocó ya la semana pasada las señales que advierten de esta situación. Además, hoy mismo también se abrirá el nuevo aparcamiento gratuito que se ha acondicionado muy cerca de la Colegiata, en concreto, en las inmediaciones del campo de fútbol. Todo ello después de las constantes quejas del párroco de Sar, José Porto Buceta, y otros colectivos del barrio, quienes criticaron en numerosas ocasiones el perjuicio que causa la acumulación y tránsito de vehículos en las inmediaciones de este patrimonio histórico, y la consiguiente inseguridad para los vecinos.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Muíños, indicó a este periódico que, con la puesta en marcha de esta nueva bolsa de aparcamiento en esta zona de la ciudad, se pretende acabar con el “auténtico sacrilegio” que suponía la acumulación de vehículos en el atrio de la Colegiata, “uno de los monumentos más representativos de Santiago”, subraya el responsable municipal. En este sentido, también indicó que una de las calles próximas también se liberará de coches, puesto que tampoco se podrá estacionar.

De hecho, también han colocado señales advirtiendo de esta nueva situación. La propiedad donde se realizaron las obras de acondicionamiento del nuevo aparcamiento es de carácter privado, y ha sido cedida por la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, con el fin de facilitar los procedimientos y aportar una solución real y material a los problemas de estacionamiento que el párroco de Sar llevaba denunciando durante varios años.

Pero la problemática de aparcamiento en el atrio de la Colegiata de Sar, en el que desde el inicio de la reforma de Castrón Douro se acostumbraron a aparcar vehículos parásitos, aprovechando la gratuidad del espacio, tendrá su punto y final este verano con el acondicionamiento de la explanada. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en este Bien de Interés Cultural estará la necesaria, y solicitada en continuas ocasiones, regulación del acceso.

“Acabamos de ter unha reunión co párroco Porto Buceta e co presidente da Asociación Folclórica, Rafa Sixto, para ver a actuación que hai que realizar no adro da igrexa. A previsión do Consorcio é a de sacar a licitación esa obra en maio, para executala durante o verán”, señalaba recientemente el alcade de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

A tenor de las declaraciones del alcalde compostelano, se llevarán a cabo los trabajos de “rehabilitación, reacondicionamento e sistema de control”. Con ellos, se instalará un dispositivo electrónico para poder abrir la verja, aunque falta por ver el método empleado. “Será mediante chave, clave ou tarxeta magnética, algo que se decidirá de mutuo acordo coa parroquia, xa que despois será responsabilidade súa. En todo caso, das opcións presentadas, os veciños inclinábanse por unha clave como sistema máis operativo”, señaló.

La noticia ha sido acogida con satisfacción por el sacerdote encargado de la iglesia, cansado de alzar la voz para denunciar la situación del atrio y pidiendo una solución a Raxoi. “A colaboración privada-pública polo beneficio da cidade sempre é positiva e iso é algo que comprendeu ben o Concello”, destacó Porto Buceta en conversación con el CORREO GALLEGO. De este modo, se arreglarán los desperfectos de un pórtico que acusaba el paso del tiempo, a la vez que se impedirán las malas prácticas de muchos conductores, quienes a pesar de las indicaciones, estacionaban sus automóviles en este punto.