Un arquitecto municipal axudará aos veciños de Vite a rehabilitar os pisos

Santiago. Un arquitecto municipal da Oficina de Rehabilitación desprazarase unha vez á semana aos centros socioculturais de Vite e de Pontepedriña para axudar a veciñanza destas ARI (Áreas de Rehabilitación Integral) a solicitar axudas á rehabilitación das súas vivendas.

Con este servizo, o Concello achegará á cidadanía das Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs) de Vite e Pontepedriña o servizo de asistencia da Oficina de Rehabilitación co obxecto de axudalos a solicitar as axudas nas oportunidades de financiamento previstas.

Con este obxectivo, un arquitecto municipal visitará os centros socioculturais de Vite e Pontepedriña, unha vez á semana, para axudar tanto na preparación previa á solicitude de axudas como no propio proceso de tramitación. O servizo entrará en funcionamente esta semana, a partir mañá, e será preciso solicitar cita previa no teléfono 981 54 24 37. No centro de Vite as visitas serán os martes, mentres que en Pontepedriña serán os xoves. redacción