Un camión arranca de forma accidental parte del balcón del CSC da Trisca

SANTIAGO. El concejal de Centros Socioculturais, Javier Fernández, anunció ayer que el Concello está a la espera de que lleguen las piezas para “arranxar os desperfectos no centro sociocultural da Trisca” después de que en la noche de este martes un camión tirase una placa del balcón. “O mércores pola mañá a empresa encargada do mantemento dos edificios municipais revisouna e concluiu que non hai perigo de máis desprendementos”, indicó ayer el responsable municipal. Precisamente, esta semana, la Deputación da Coruña y el Concello firmaron los convenios de colaboración en virtud de los cuales, indicaron, “a institución provincial achega 120.000 euros para cofinanciar o sostemento do Centro Sociocultural e Xuvenil do Ensanche e 80.000 para o programa de actividades dos centros socioculturais do ámbito rural”. REDAC.