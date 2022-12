Un coche aparcado en mitad de la rotonda del Clínico impidió el paso a las ambulancias durante media hora

BLOQUEO. Sobre las 11.15 horas de ayer tuvo lugar un aparatoso atasco en el Hospital Clínico provocado por un coche aparcado en medio de la rotonda de acceso que, durante cerca de media hora, impidió la entrada y salida de las ambulancias en el recinto de Urgencias.

El vehículo, que finalmente debió ser retirado por una grúa, mantuvo colapsadas los accesos y salidas al hospital hasta la altura del Periférico, situación que se prolongó en torno a treinta minutos hasta que la Policía intervino para poner orden. Este suceso puso de relieve, una vez más, la necesariedad de un control en el interior y el exterior del aparcamiento del Clínico para impedir que se aparque en la propia rotonda de entrada al hospital, como fue este caso, dejando un mínimo espacio para el paso y obstaculizando a los autobuses y ambulancias; así como estacionar sobre las aceras, en los pasos de peatones y, lo que resulta aún más grave, hacerlo en la gran rotonda del periférico que da acceso desde Vidán o desde Conxo-Milladoiro, con el peligro que supone dar la vuelta a la rotonda ante la posibilidad de que del centro de la misma haga su salida sin previo aviso un vehículo aparcado en la calzada.

Tras lo sucedido, los usuarios y vecinos de la zona han querido trasladar su malestar a este periódico, argumentando que “la misma Policía debería tomar cartas en el asunto y poner orden” junto a “las correspondientes sanciones puesto que, en el interior, con 3 guardias de seguridad privada, estos no alcanzan a vigilar todo”, además de no poseer la potestad de sancionar. De forma paralela, consideran que “el Ayuntamiento debería poner bolardos en toda la acera que rodea al Clínico, ya que incluso la gente que utiliza silla de ruedas no puede ir por ella” con seguridad, así como algunos viandantes, a causa de “todos los coches que invaden las aceras y pasos de peatones”. ECG