Un compostelano triunfa desde Dubai con su método ‘fitness’

La trayectoria de Diego Carrete (Compostela, 1988), uno de los entrenadores personales más cotizados de Dubai, da para escribir un libro. Pasó de no tener claro qué estudiar y pasar un año fregando platos en el restaurante de un pueblo de Inglaterra, a sacar unas notas excelentes en Administración de Empresas y Márketing, estar becado en Estados Unidos y París, y titularse como Nutricionista Deportivo y entrenador personal cualificado por la ISSA (Asociación Internacional de las Ciencias del Deporte), antes de instalarse en Dubai.

Por aquel entonces tenía 27 años y unos 3.000 euros en su cuenta corriente; hablaba cinco idiomas y trabajaba ocasionalmente de modelo. Ahora, y tras haber sido entrenador personal de muchos VIPs en los Emiratos Árabes, Diego tiene su propia empresa, una plataforma de entrenamientos online con ocho empleados, más de cien clientes, una cuenta de Instagram (@diego.carrete) que roza los 100.000 seguidores y en la que se presenta como #1 Fat Loss Expert For Dads (Experto en pérdida de grasa para papás), y su propio método de fitness, que le está dando muchas satisfacciones.

Por Galicia este verano “en plan más o menos vacaciones” (sonríe) visitando a su familia, Diego cuenta que su relación con el gimnasio comenzó a los 19 años, buscando dejar atrás los complejos. “A los 14 era un chaval muy alto, de 1,90, y muy flaco, y se metían mucho conmigo. A nivel psicológico lo pasé fatal”. Al empezar a entrenar y ver los resultados del cambio, las horas dedicadas en el culto al cuerpo fueron a más, “hasta llegar a ser excesivas y provocar un problema”, reconoce Diego, que califica aquellos años como “obsesivos. Entrenaba sin descanso y me pasó factura”.

“Utilizaba técnicas malas, llegué a tener un desorden alimenticio, con apenas un 5% de grasa corporal, mucha ansiedad y absolutamente enganchado a los entrenos. Podía estar buscando un gimnasio entre dos vuelos y recorrer media ciudad solo para poder entrenar un rato. También dejé de producir testosterona y tuve que hacer una terapia de recuperación para poder tener hijos”.

Hoy, casado con una sueca y padre de una niña, su mensaje es claro. “Hay consecuencias cuando se hacen mal las cosas”, por lo que uno de sus principales objetivos es “educar y ofrecer fórmulas que no sean restrictivas; combinar nutrición y ejercicio que sean saludables y encajen en tu forma de vida. La idea es estar en forma, definido, tener el cuerpo musculado, ser activo funcionalmente, pero sin tomar medidas drásticas”.

VIVENCIA PERSONAL. Lo cree por su propia experiencia, tras esa década en la que vivió sometido a la tiranía del culto al cuerpo que le llegó a generar secuelas físicas y mentales. “Apenas comía y ni siquiera asistía a eventos sociales para no tener que saltarme la dieta y mantener bajo mi porcentaje de grasa corporal”. Su mejor etapa, reconoce Diego Carrete, comenzó precisamente cuando decidió romper con todo aquello y empezó a entrenar de otra manera, “pensando en alcanzar unos resultados perdurables en el tiempo que no me supusieran renunciar a vivir”.

Por eso , él insiste en la “necesidad de adquirir hábitos saludables y un estilo de vida que te haga sentir feliz”. Y para ello, Diego crea estrategias y descarta las restricciones, con un método propio que busca “acoplar el estilo de vida de mis clientes/alumnos a parámetros saludables”.

Su método se enseña de forma online, una cuestión que venía manejando hace años y que perfeccionó con la pandemia. “Fue un impulso para el negocio”, dice, “porque la gente se dio cuenta de la importancia que tiene el deporte para la salud. Tras el covid hay más gente que ha empezado a practicarlo y hay un nivel de vida mucho más activo”.

REDES. Explica que las personas llegan a él a través de Internet y redes sociales, donde pueden encontrar testimonios, transformaciones y contenidos sobre cómo ayudar, y aunque tiene varios perfiles de clientes, su fuerte son “los padres de más de 30 años, quizá porque puedo entenderlos mejor y darles mejores consejos”.

Cuando alguien contacta con su empresa para interesarse, se pone en marcha un proceso de cualificación para ver qué buscan y si ellos son lo que necesitan. “Les mostramos lo que hacemos, y una vez que se han inscrito y formalizado el pago, tienen acceso a entrenos personalizados a través de vídeos”, uno de ellos premium, más caro.

La mayoría busca perder peso, estar más definido y encontrarse mejor, aunque según Diego, “depende de la edad. De 30 a 40 quieren sentirse con más confianza y buscan crear hábitos para el resto de su vida. A los 40, se centran en la autoafirmación, en ser ejemplos para sus hijos, y los que tienen más de 50 buscan la longevidad y mantener hábitos saludables”.

Entre todos sus clientes hay deportistas que lo han dejado y vuelven, y otros muchos que empiezan. “Para ellos son cambios visibles rápidos y eso les anima”, dice, insistiendo, sin embargo, que “el método tiene en cuenta el estilo de vida, el estrés, la relación con la comida... porque nosotros proponemos un cambio firme y a largo plazo. Enseñamos para que luego cada uno sea autosuficiente y no dependa de nosotros”.

ONLINE Otra de las ventajas es que las clases no son online en vivo, vía zoom, sino ejercicios grabados para un programa semanal en el que se enseña a comer bien y hacer ejercicios adecuados, dejándoles libertad para que lo hagan cuando dispongan de tiempo, “siempre que respeten los descansos”, apostilla.

Y añade que “ellos gestionan su horario, apuntan los resultados para hacer un control y recibir nuestro feedback”. El éxito del método, en todos los sentidos, está más que demostrado con el crecimiento de la empresa, tanto a nivel de usuarios como de empleos directos que genera, y su clave radica en que la mejor versión de un mismo se consigue llevando un estilo de vida saludable, asentado sobre el ejercicio bien planificado, una alimentación equilibrada y un descanso reparador”.