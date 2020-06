Un erasmus de la USC busca trabajo para salvar a su familia

El joven afgano A. K., de 27 años, y que oculta su nombre por la seguridad de su familia, publicaba el pasado 10 de junio una Carta Abierta en EL CORREO GALLEGO en la que apelaba a la colaboración de las autoridades de la USC, de Santiago, de Galicia y de España, y a todas las fuerzas políticas, para que le ayudasen a sacar a su madre y hermanos de Herat. Tras conocer su impactante historia, tanto en la Delegación del Gobierno como en la Xunta señalaron que estudiarían su caso, e instaban al joven A. K., que estuvo de Erasmus en la capital gallega cursando Historia, a solicitar asilo político. “Mi problema es que según la legislación española solo podría solicitar asilo político una vez que consiguiese entrar en el territorio español. De nada me serviría conseguir llegar a Kabul con mi familia porque la embajada de España tampoco podría facilitármelo”, indicó ayer a este periódico A. K.

Muy agradecido por el hecho de que EL CORREO se brindase a publicar su historia, y tras agradecer también las respuestas de ayuda por parte de la USC, la Xunta y la delegación del Gobierno, subrayó que “el único camino viable” que tiene es que, ya que tiene un pasaporte legal, “pudiese entrar en España con una visa simple como estudiante o como trabajador”. “Una vez ahí iniciaría los trámites para pedir asilo político y luego pediría el reagrupamiento familiar”, afirma este joven de 27 años, que ha escrito un libro que se publicará en España: Golpeados por la historia: recuerdos de un estudiante afgano, en el que narra la historia de su familia, y que es un homenaje, subraya, a su pueblo, “el pueblo hazara”.

Con el objetivo de conseguir un trabajo en España se ofrece como trabajador titulado universitario que conoce cinco idiomas: persa, árabe, pastún, inglés y español. “Los trabajos que podría hacer serían: ser profesor, trabajar para empresas que tengan actividad en Oriente Medio y necesiten personas con conocimiento de estos idiomas, trabajar como analista de información para organismos oficiales, pues tengo acceso a documentos que otras personas no pueden manejar por no conocer los idiomas”, describe A. K., quien añade, además, que estaría dispuesto a realizar cualquier trabajo que le permitiese “simplemente vivir” y ayudar a su familia. “Las siglas de mi nombre no son una marca comercial ni un engaño para conseguir dinero a través de donaciones”, afirma.