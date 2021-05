Un grupo de alumnos do colexio San José de Cluny gaña o certame Imaxina a túa Empresa

Santiago. Un grupo de catro alumnos de 3.º de ESO do centro educativo compostelán San José de Cluny e outro de 6.º de Primaria do colexio Eduardo Pondal de Cangas do Morrazo, baixo a dirección dos seus docentes, resultaron gañadores do 1º certame Imaxina a túa empresa, cun proxecto de informatización das cidades centrado no transporte e outro de espectáculos, respectivamente. Os finalistas foron, na categoría de primaria, dous grupos de escolares de 6.º curso do centro cangués, polos proxectos, respectivamente, dunha compañía discográfica con contribución social e dunha carpintaría que practica a economía circular; na categoría de secundaria, resultaron finalistas ocho alumnos de 4.º de ESO do CPR Manuel Peleteiro, cunha empresa de moda sustentable e outra de chicles de sabores galegos e internacionais elaborados a partir da néspera. A entrega de galardóns tivo lugar onte en Compostela coa presenza do presidente da Asociación Galega da Empresa Familiar, Víctor Nogueira, e o director xerente de Afundación, Pedro Otero. O xurado salientou o compromiso coa sociedade e o medio ambiente de todos os proxectos. s. cuiña