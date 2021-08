Un helicóptero se sumó a la búsqueda de la mujer desaparecida

Un helicóptero se suma al amplio dispositivo desplegado de forma conjunta por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Axencia Galega de Seguridad (Axega) y Protección Civil para tratar de buscar a María Chico, desaparecida el pasado sábado en la parroquia compostelana de A Enfesta y que padece de alzhéimer.

Durante estos días, la operación puesta en marcha incluyó la presencia de la Unidad de Drones de la Axega. Estos vehículos aéreos no tripulados fueron utilizados para rastrear la zona y facilitar la búsqueda. La familia de la desaparecida indica que era “miedosa”, por lo que es probable que no se adentrara en el bosque, al que los drones no pueden acceder. El grupo de Cans de Rescate de la Protección Civil de Padrón –uno de los mejores de Galicia– también participó en el dispositivo para rastrear aquellas zonas que los drones no pueden alcanzar.

En declaraciones a la TVG, la sobrina de la desaparecida, Begoña Leis González, explica que María Chico “físicamente está muy bien, puede caminar perfectamente. Su problema es su demencia, confunde cosas”. Precisamente es esta dolencia, indica, la que probablemente sea la causa de la desaparición.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad así como los vecinos y familiares de María Chico llevan desde el sábado buscándola “día e noite”. Cruz Vázquez, vecina de A Enfesta y presidenta de la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa), afirma que la organización está “á disposición do operativo para todo o que sexa necesario”.

Tras echarla en falta sus familiares a la tarde-noche del sábado, el operativo de búsqueda se activó en torno a las 10.00 horas del domingo tras un aviso a la Policía Nacional. Desde entonces está activo, pero sin éxito hasta ahora. Aunque en un principio el perímetro acotado fue el de la parroquia de A Enfesta, con el paso de las horas se fue ampliando hasta llegar incluso hasta los polígonos del Tambre y A Sionlla. “Buscamos por todas partes, polo millo, polos montes, polas beiras dos camiños”, explican los vecinos en declaraciones a la televisión autonómica.

María Chico reside habitualmente en Alemania, pero todos los veranos acude a Santiago para visitar a sus familiares. Estos la echaron en falta el sábado cuando no acudió a la casa a la hora de cenar. La mujer, de 76 años, padece alzhéimer, causa probable de su desaparición. Lleva gafas, tiene el pelo blanco y en el momento de su desaparición vestía pantalón azul y jersey de cuello vuelto color café. En caso de verla se debe llamar al 112 o a la Policía. Al cierre de esta edición, la mujer seguía desaparecida.