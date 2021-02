Un hombre que refleja divinidad

EN NUESTRA SOCIEDAD, de cultura cristiana, el hombre se va formando de acuerdo con unos principios recibidos de nuestros padres. Al menos los que somos ya viejos, hemos recibido de ellos los criterios con los que llevar a cabo nuestra vida, en las relaciones con los demás y con Dios. Vienen a ser los mandamientos del Señor, que nos deben conducir, al final de esta vida, a otra vida que el Señor nos dará, una vida en la que, como dice San Juan, seremos semejantes a Dios, al verle tal cual es.

La 1.ª lectura de la Misa de esta tarde y de la de mañana refiere a modo humano el diálogo callado entre Dios y Abraham, un hombre procedente de Mesopotamia, un lugar en el que ofrecían a sus hijos a los dioses. Aquel hombre quiere darle a Dios lo mejor que tenía. Y ¿qué mejor que su hijo? Sin embargo, el Señor, que ve su buena voluntad, al agradecerle el querer ofrecerle lo más valioso, le hace ver un carnero que estaba entre la maleza. Dios le dice al corazón que se lo ofrezca, e indique así a los miembros del pueblo el camino a seguir en los sacrificios. Al mismo tiempo, el Señor le llena de las bendiciones divinas.

El Evangelio que corresponde a este 2.º Domingo de Cuaresma, refiere la transfiguración de Jesús en un monte alto, identificado como el Tabor. Jesús resplandece, transmitiendo de ese modo las características del ser divino. Moisés y Elías, como queriendo representar a la Ley y los Profetas, aparecen en la escena. Pedro, Santiago y Juan, la contemplan, y quedan impresionados. El Padre se hace presente en la nube, y les dice estas palabras: “Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadle”.

La 2.ª lectura nos muestra a la divinidad, volcada en beneficio del hombre. Prueba de ello es que el Padre no se ahorró a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Habiéndolo hecho así, ¿cómo no podremos esperar de Él todo lo que necesitemos? No será tampoco Cristo el que nos acuse, Él, que entregó su vida por nosotros... ¿Quién podrá, pues, acusarnos, si Dios está con nosotros?