Un lugar para disfrutar de los libros

La Biblioteca Pública Ánxel Casal abrió sus puertas en 2008 con la voluntad de convertirse en un espacio abierto y plural, un lugar de encuentro donde poder formarse, aprender, intercambiar experiencias y socializar. Ahora, doce años después, puede presumir de haberse convertido en un referente cultural de la ciudad casi desde su misma apertura, con más de 1.000 visitantes diarios y más de 43.000 socios, una cifra que adquiere especial significado en una urbe de menos de cien mil habitantes. Pero quizá lo más significativo sea, como bien recuerda Jesús Torres, su director desde hace tres años, en la gran aceptación que ha tenido siempre por parte de todo mundo, “porque todos a sinten súa”.

Algo que también se ve en el perfil tan heterogéneo de sus usuarios e incluso de lo que cada uno busca en ella. “Son tan plurais como os propios fondos, porque hai libros para moitos intereses e gustos diferentes”, explica Torres, quien señala que “á biblioteca vén xente maior para ler a prensa, pero tamén xente para utilizar o computador, estudar, ler tranquilamente, consultar datos ou reunirse con outras persoas coas que comparten os mesmos intereses, ben para conversar ou participando en algunha actividade”.

Tras unos meses cerrados por la crisis sanitaria, la biblioteca volvió a abrir sus puertas en cuanto pudo, “con todas as normas de seguridade pertinentes”, afirma el director. “Evitamos xuntarnos e levamos a cabo as distancias e as medidas hixiénicas. Queremos seguir fomentando a cultura e a lectura, pero priorizando a saúde”, y añade que “tamén tendo claro que se uno non sente seguro, non pode gozar do que está a facer”.

PROGRAMA. En este sentido, la programación de actividades que habitualmente lleva a cabo la biblioteca quedó suspendida temporalmente, aunque su intención a corto plazo es volver a reactivarla, ofreciendo nuevas exposiciones, lecturas, talleres para niños y mayores, y los célebres cuentacuentos de los sábados, que son ya un clásico en la agenda cultural de la capital gallega desde hace años.

“De principio, cremos que só cambiaremos a forma de realizar as actividades, con aforos menos reducidos e moito máis coidado”, y reconoce que “en xullo e agosto notouse un bajón de usuarios, supoñemos que por irse moita xente fóra”.

Al hablar del confinamiento y la importancia que los libros han tenido en esos meses, Jesús explica que “a lectura alimentounos en casa, e a plataforma do libro electrónico da que dispoñen os nosos usuarios creceu exponencialmente”.

“Creo que neses meses de confinamento lemos con moita paixón, e queremos reforzalo e que non se perda, que de aquí en diante ocupe un posto importante”.

Por otra parte, al hablar de los temas que más interesan, Torres tiene claro que destacan los de ficción, “coa súa gran variedade de temáticas”, pero también los libros de música.

A la hora de programar actividades, incide en el interés que se ha tenido siempre desde la biblioteca en “atender as demandas de información, cultura e coñecemento”, para ofrecer recursos culturales, informativos y tecnológicos de calidad, accesible a todo el mundo, integrador, gratuito y libre, desde el que potenciar la creatividad, teniendo claro que la biblioteca “é tamén un lugar para o ocio”.

Para ello, tienen en cuenta el calendario de la Consellería de Cultura y las propias peticiones y sugerencias de los usuarios, “que valoramos moito”, dice, “porque a biblioteca facémola entre todos e todas”.

Al hablar de las preferencias de los formatos, Jesús, comenta que “todos pensabamos que internet acabaría co libro en papel, pero démonos unha labazada. A lectura en papel ten outros matices e dá outros praceres, e somos moitos os románticos que os seguimos preferindo. Eu creo que a tecnoloxía e o papel convivirán perfectamente”.