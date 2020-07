Un paraíso para la lectura en el corazón del casco histórico

La histórica Librería Couceiro celebra este viernes su 13 cumpleaños desde que se desplazara desde la calle República do Salvador a la Plaza de Cervantes. Una fecha señalada que prácticamente coincide en el tiempo con la celebración del Día del Libro, que este año, tras aplazarse con motivo de la crisis del covid, se desarrollará mañana.

Así, a los amantes de la literatura les esperan dos días en los que las rebajas serán las grandes protagonistas en Couceiro. Por un lado, como es habitual con motivo de la celebración del Día del Libro, los clientes contarán con un descuento del 10 por ciento en todos los volúmenes, una oferta que se amplía hasta el 25 % en el caso de las obras de la segunda planta, la dedicada a los libros antiguos. Esta última rebaja se alargará también a la jornada del viernes, una iniciativa con la que la familia Couceiro pretende devolver a sus clientes todo el cariño prestado durante estos años y que les ha permitido mantener durante más de medio siglo la que posiblemente sea la biblioteca dedicada a la literatura en gallego más grande de la comunidad autónoma.

En este sentido, el patriarca de la familia, Xesús Couceiro, recordaba ayer a EL CORREO GALLEGO cómo hace trece años tomaba la decisión de trasladar la librería a “unha zona histórica de Compostela”. Ahora, tras varios años de éxito, asegura estar “moi contento” de haberles dejado el negocio a sus hijos.

Por su parte, Pablo Couceiro, el actual gerente junto a su hermana, se muestra muy satisfecho por los más de 50 años de historia del establecimiento. “Eu nacín na librería e para min é a miña casa”, señala el nuevo responsable, que durante toda su vida convivió con el trasiego de autores, artistas y grandes personalidades que acudían a presentar sus obras.

En este sentido, lamenta que actualmente no se pueda continuar con las actividades que habitualmente se realizaban en el local, tales como coloquios, presentaciones de libros o sesiones de cuentacuentos. Explica que “o aforo limitado e a extraña situación que inda estamos a vivir” dificultan este tipo de iniciativas culturales, aunque su objetivo es retomarlas tan pronto como sea posible.

Pablo Couceiro reitera la alegría que siente por hacer parte de este gran proyecto con tantos años de historia y asegura que para él dirigir la librería “é un gran orgullo”. Ahora, tras el parón obligado durante los meses de confinamiento, parece que el local está consiguiendo volver a la normalidad. Explica que “agora mesmo a caixa está recuperada e incluso empezamos a notar que chega xente de fora”.

Justamente para atraer la atención e todo el público que nunca ha entrado en el establecimiento, los hermanos Couceiro optaron por colocar un reclamo que no pasase desapercibido. “Inda que dende fora non o parece, temos unha librería de cinco plantas e queríamos que a xente o supera”, señala. Es por ello que hace un mes decidieron colocar un muñeco de grandes dimensiones en uno de los balcones del edificio. “É obra dunha veciña do casco vello que se dedica a facer estas cousas. Agora está preparando unha versión femenina para poñerla no outro andar”, explica el propietario.

Así, quienes quieran apoyar este proyecto para que pueda mantenerse otros 13 años ofreciendo la mejor literatura en pleno centro histórico compostelano, tienen a partir de mañana una oportunidad única. También los aficionados a los libros antiguos, que tendrán a su disposición cientos de obras rebajadas. El local, situado en el número 6 de la céntrica plaza, estará abierto de 10.00 a las 13.45 horas y de 16.30 a las 20.30 horas.