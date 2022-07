Un piquete en la entrada del centro sociocultural del barrio de Santa Marta

santiago. En la mañana de ayer, sobre las 9.30 horas, se podía ver la huelga que algunos trabajadores del centro sociocultural del barrio de Santa Marta estaban haciendo. Este rotativo se puso en contacto con esta institución y algunas trabajadoras que se encontraban en sus puestos de trabajo expresaron que “yo soy compañera de ellos y a mí me parece que están reivindicando unas cosas que deberían haberlas hecho en su momento, no ahora”. Además, destacan que “hay trabajadores que no se encuentran en huelga porque consideran que es importante el desarrolo de la conciliación familiar”.

Por otro lado, el concejal Javier Fernández explicó a este rotativo que “no sabe realmente por qué no cesa la manifestación” y recuerda que “los niños son los que deberían verse menos afectados en cosas de adultos”. Asimismo solicita de forma contundente “respeto a las personas que trabajan, a los padres y por supuesto, a los niños que asisten a estos centros”. Desde la Concejalía de Centros Socioculturales, Barrios y Obras explican que “todas las demandas que se solicitaron fueron atendidas” y señala la importancia de “reflexionar sobre la situación y no coaccionar a compañeros de trabajo para que también formen parte de la huelga, cuando no están de acuerdo”. ecg