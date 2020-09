Un piso para siete por 1.120 euros... y una columna en el pasillo

Cuánto le cuesta a un estudiante vivir en Santiago es algo de lo que muchas veces se habla en los medios de comunicación. Que los precios suben, que el alquiler turístico expulsa a los universitarios a las afueras de la ciudad y que cada vez son más los que no se pueden permitir vivir cerca de sus facultades son temas recurrentes todos los años cuando toca de nuevo volver a las aulas.

Sin embargo, hay otro factor que también es muy importante a la hora de analizar las circunstancias de los miles de estudiantes que cada septiembre toman la ciudad cargados con sus maletas, ganas de pasárselo bien y ávidos de conocer a más jóvenes. ¿Cómo son realmente los pisos de estudiantes de la ciudad? ¿Cómo es posible que algunos jóvenes compartan un apartamento de unos pocos metros cuadrados con cinco o hasta siete personas? En qué condiciones se encuentran las viviendas de quienes se gastan más de 600 euros únicamente en el alquiler?

Las respuestas son variadas y, por lo general, entre los estudiantes reina un conformismo despreocupado propio de su edad y de sus necesidades mínimas que, habitualmente, se basan en tener algún taper en el congelador y una cama en la que poder pasar la noche.

Manuel Ortigueira es un estudiante de tercero de Economía que todavía no ha podido visitar su nuevo hogar. A la espera del inicio del curso, lo único que sabe es que compartirá apartamento con otras seis personas, todas desconocidas. “O bó de vivir con tanta xente é que sempre vai a haber alguén con quen te leves ben”, explica.

El piso, situado en la rúa do Cardeal Payá, cuenta con siete habitaciones iguales, todas con camas individuales, y dos cuartos de baño. Los inquilinos pagan 160 euros por barba, sin incluir los gastos derivados de la luz y el agua, lo que suma un total de 1.120 euros por la vivienda completa.

“Hai dous anos vivín nun piso de cinco persoas e a verdade é que estiven moito mellor que o ano pasado, onde solo éramos tres”, cuenta Ortigueira. Parece extraño, pero el futuro economista explica que “cando hai moita xente hai unha necesidade real de poñer e cumprir unhas normas porque senon todos somos conscientes de que a convivencia sería imposible. Crease unha especie de contrato social que na maioría dos casos cúmprese. E cando non é así sempre hai máis dunha persoa disposta a afrontar o problema”.

Antes de decantarse por esta vivienda, Ortigueira pensó en conseguir una plaza en alguna de las múltiples residencias públicas de la ciudad, aunque finalmente decidió desechar esa opción. Explica que las listas definitivas con todos los admitidos se publican a finales de agosto, momento en el que, de no ser escogido, tendría muchas dificultades para encontrar un alojamiento mínimamente céntrico.

Pero no es el único que este año formará una familia numerosa con sus compañeros de piso. María Caamaño compartirá vivienda con cuatro personas también desconocidas. Su mayor miedo es no integrarse en un grupo que lleva varios años conviviendo . “Ser la nueva me da un poco de miedo, pero espero que vaya todo bien”, cuenta.

El apartamento es “el típico piso universitario un poco viejo, pero está bien”, aunque hay dos factores que no acaban de convencerla. “Está encima de la discoteca Apolo, así que es posible que tengamos algo de ruido por las noches”, señala, aunque lo realmente llamativo es que “hay una columna que parece de carga en el medio del piso. Nunca había visto algo así”.

El hecho de que el apartamento solo cuente con un cuarto de baño no parece molestarle. “Ya nos pondremos de acuerdo, al final todo es cuestión de seguir y respetar unos horarios”.

En el otro lado den la balanza se encuentran los estudiantes más afortunados que no tienen inconveniente en gastarse muchos más euros en su apartamento. Eso sí, a cambio de una calidad que poco tiene que ver con “el típico piso universitario” y con las ventajas que supone no chocarse con una columna de carga durante las frecuentes incursiones nocturnas al cuarto de baño.