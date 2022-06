Un plan de urgencia para mejorar el estado de diez calles compostelanas

Santiago. Una nueva propuesta salió a la luz ayer con motivo de renovar y mejorar las calles de Santiago. Este anteproyecto surge, según explicó el concelleiro de Barrios e Obras, Javier Fernández, “da reunión mantida o pasado 17 de febreiro coas asociacións da zona urbana, na que aportaron as súas demandas: 59 actuacións que consideran necesarias”.

Con estas propuestas, el concelleiro presentó un plan basado en regenerar el asfalto de diversos puntos de la ciudad. Durante la rueda de prensa estuvo acompañado por el arquitecto jefe del Servizo de Proxectos e Obras, Antonio Ranedo. La idea es conseguir en los próximos meses una renovación de un total de diez calles, un plan cuya suma total alcanza los 24.268 metros cuadrados de superficie.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto estimado de 421.734,31 euros. Según, avanzó el concelleiro, hasta el momento se ha llevado a cabo la actuación en 18 vías en la zona de Santa Marta, en las que se han invertido aproximadamente unos 170.000 euros. La meta propuesta es, por tanto, conseguir intervenir en hasta diez avenidas, que son las siguientes: Alfredo Brañas; Santiago de Chile; rúa das Canteiras do Sar; rúa dos Forniños; rúa de Amio; Travesa da Estrada; rúa do Combarro-calzada do Combarro; rúa de Diego Bernal; rúa do Pino y, por último, rúa de Mallou de Abaixo.

Una vez se haya finalizado con estas vías, la mitad de las actuaciones de asfaltado propuestas por la vecindad estarán completadas. Esta sería la primera parte del anteproyecto, el cual continuaría con una segunda propuesta que afecta a otras calles. A continuación, las vías que se intervendrían serían: la avenida do Burgo das Nacións; rúa da Presa; rúa de Vite de Abaixo; rúa do Campo de Santa Isabel y Costa de Santa Isabel. Este proyecto no podría ver la luz sin la intervención de las asociaciones vecinales.

Así lo asegura Javier Fernández: “O proxecto no que estamos traballando é para completar na medida do posible todas as actuacións que eles consideraron prioritarias”. Enfatizando en la mediación con las asociaciones, asegura que se les comunicará en todo momento acerca de los planes y proyectos “por se consideran necesario introducir algunha aportación ou realizar algún cambio”.

En lo relativo al funcionamiento de la propuesta de regeneración asfáltica, estas consistirán fundamentalmente en el fresado integral de las superficies. Además, se mejorarán “os drenaxes para solventar problemas de asolagamento en rúas como travesa da Estrada e Diego Bernal”, apunta el concelleiro. Llevarán a cabo también “o pintado dos viais, asi como a limpeza das canaletas. No caso que haxa que sustituir as tapas dos sumidorios, tamén se realizará”, concluye. ecg