A PESAR de los regímenes democráticos que existen hoy en Occidente, sin embargo, a la sociedad no le disgusta encontrar personas con carisma, a las que idealizar. Digamos que a la gente le gustaría dar con un gobernante que, respetando los principios democráticos, destacara por su lucidez y al mismo tiempo comprensión. Cierto que, para que unos y otros reconocieran esa capacidad en el candidato, este debería más bien venir de un lugar lejano, e incluso de una familia poco conocida.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del libro de Ezequiel, presenta al profeta como guiado por el Espíritu Santo, que había entrado en él. El Señor se le comunica y le dice que se dirija a los israelitas, para proclamarles su palabra. Dado que el pueblo de entonces no estaba demasiado dispuesto a escuchar a su Señor, ya le anticipa que no le van a hacer caso. Sin embargo, también le dice que, al menos, no podrán quejarse de que no haya habido un profeta que les hablara en nombre del Señor.

El Evangelio presenta a Jesús en Nazaret, la aldea en la que había nacido. Fue con sus discípulos el sábado a la sinagoga, y se puso a enseñar. La gente quedó maravillada de su sabiduría. Sin embargo, a pesar de ello, se preguntó si no pertenecía aquel joven a la familia del carpintero..., cuya familia conocían bien. Se ve que esperaban que el Mesías que había de llegar, caería del cielo..., por lo que desconfiaban de Jesús. Como consecuencia, no realizó allí ningún signo especial, fuera de algunas curaciones. San Pablo agradece las revelaciones de que ha sido objeto por parte de Dios. Sin embargo, para que no se engría, siente algo en su carne que le apalea, y que él atribuye a la acción del espíritu del mal. Por ello se dirigió al Señor, pidiéndole ayuda. El Señor le respondió que le bastaba con su gracia, pues la fuerza se realiza en la debilidad. Consiguientemente, el Apóstol presume de sus debilidades, para que resida en él la fuerza de Cristo.