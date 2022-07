Un ‘robot-pandereta’ triunfa en la fiesta folk de la Colexiata do Sar

El concierto de Carlos Núñez en la plaza de la Colexiata do Sar fue el plato fuerte de la jornada festiva que se vivió ayer en este barrio de Santiago con la celebración del festival Folk na Beira do Sar. Con motivo de su tour Xira Lugares Máxicos, el gaiteiro vigués recorre lugares emblemáticos de Galicia y celebra los 25 años de su primer disco, el legendario A Irmandade das Estrelas. Lo hace con un nuevo disco, editado por Sony, con colaboraciones especiales de Rozalén, Tanxugueiras, Iván Ferreiro, Andrés Suárez, Glen Hansard, etc. Durante la actuación en los exteriores de la Colexiata, Núñez, que contó con la colaboración, de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, deleitó al público con un magnífico espectáculo. No obstante, el festival propició una jornada repleta de música, fiesta, baile, exposiciones y literatura en Sar, que se prolongó desde el mediodía hasta bien entrada la noche. Llamó también la atención del público la exposición de un robot que toca con gran ritmo la pandereta.

El programa del día arrancó con una amplia demostración del sector hostelero compostelano. Se organizaron catas de vinos, queso y miel, entre otros productos típicos gallegos, además de una degustación de tapas a cargo de varios establecimientos.