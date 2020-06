Un San Xoán con más de cuatrocientas hogueras en huertas particulares

fiesta. Las hogueras de San Xoán no arderán en las calles y plazas de la ciudad como era costumbre, pero sí lo harán en más de cuatrocientas huertas privadas que ya tienen la autorización correspondiente aprobada por Raxoi. En unos casos la solicitud es solo para hacer fuego, con o sin parrilla encima, y en otros casos para

ambos fines. Al igual que en años anteriores, las normas para la realización de hogueras y sardiñadas privadas son extensibles a las hechas en cualquier otro día de junio. Sin embargo, la situación actual obliga, según el Concello, a que “os grupos de persoas que participen na cacharela/sardiñada non poderán ser máis de 15; agás no caso de persoas conviventes, e extremaranse as medidas de hixiene de mans e medidas alternativas de protección física e de etiqueta respiratoria”. Los organizadores deberán cuidar los alrededores y conocer el número de teléfono de los Bomberos (080) y de Emerxencias (112), y si la propiedad está en zona urbana, no excederá los 2 metros de diámetro y los 6 de perímetro, ni el metro de altura. En zona rural, el volumen do combustible no excedera los 3 metros de diámetro o 9 de perímetro, ni 3 de altura. Además, deberán quedar apagadas a las 03.30 horas. a.i.s.