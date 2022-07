Un servicio externo realizaría la limpieza en caso de emergencia

Santiago. El comité de empresa de Urbaser emitió ayer un comunicado como respuesta ante las declaraciones públicas hechas por el alcalde en torno a la huelga del servicio de limpieza. En él, afirman su rechazo hacia ellas y que las consideran “manifestamente a favor da empresa, por lo que le piden “respecto aos dereitos fundamentais das traballadoras e traballadores, así como que vele polo estrito cumprimento dos pregos de condicións”.

Sobre las declaraciones relativas a las demandas económicas de la parte social, el comité recordó que “o único que están reivindicando é manter o poder adquisitivo dos salarios”, es decir, “pedimos subir os salarios o mesmo que soben os prezos dos combustíbeis, da electricidade e de todos os produtos básicos da cesta da compra”. Asimismo, manifiestan su estupor ante el hecho de que al alcalde le parezca suficiente el incremento del 2,5 % para funcionarios públicos, jubilados y pensionistas “cando realmente debería estar a favor do mantemento do poder adquisitivo deste colectivos”.

Critican, asimismo, que la preocupación del alcalde sea tal en estas fechas marcadas por las celebraciones del Apóstol “cando o resto do ano lle dá igual a limpeza da cidade” y que “temos claro que con esta medida ao alcalde só lle preocupa o turismo e non a veciñanza de Compostela”.

Sobre las afirmaciones del alcalde cualificando de “agresivas” las propuestas salariales del personal, el comité subrayó que “o único agresivo que hai en toda esta situación é a proposta da empresa dunha suba do 0,75 % para catro anos” cuando el IPC del año pasado, recuerdan “rematou no 6,5 %, a inflación xa acadou o pasado mes o 10 % e prevese que siga incrementándose nos próximos meses”.

El escrito continúa pidiendo al alcalde “que se preocupe durante todo o ano pola prestación do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria, e de que se cumpran escrupulosamente os pregos de condicións, pois coñece que Urbaser non respecta as condicións estabelecidas”. En la misma línea, el comité recordó que esta situación se alcanza despues de “máis dous anos intentando abordar a situación do servizo co propio alcalde”, cuestión en la que siguen “sen resposta a día de hoxe.

Finalmente, el comité pidió comprensión y solidaridad al vecindario y señaló que, después de varios intentos de buscar soluciones, “foron o Concello e Urbaser quen permanentemente se negaron a tomar medidas, non deixándonos outra alternativa que a convocatoria desta folga, da que son os únicos responsábeis”.