Un show pirotécnico desde cinco puntos sincronizados

Atrás quedaron los tiempos en los que la Noche de los Fuegos reunía a miles de personas en la praza do Obradoiro para disfrutar de un espectáculo audiovisual en 3D, de pirotecnia e iluminación que transformaba la fachada de la Catedral de Santiago y sorprendía y maravillaba a partes iguales a quienes lo veían.

De nuevo sin los videomapping 3d que creaba la empresa Acciona Producciones y Diseño para la fachada y empalizada neogóticas efímeras de la Catedral, pero con toda la potencia de la pirotecnia de Ricasa, los Fuegos del Apóstol volverán a dispararse por tercer año consecutivo, de forma sincronizada, desde cinco localizaciones “co fin de evitar aglomeracións e facilitará o visionado do mesmo desde prácticamente todos os puntos de Santiago”.

Así lo confirmó ayer el concejal de Festas, Gonzalo Muíños, que presentó los espectáculos pirotécnicos del 24 y del 31 acompañado por Juan Manuel Humanes, director de espectáculos de RICASA, empresa adjudicataria del contrato.

“Un ano máis, o lanzamento dos fogos da noite do 24 de xullo farase desde cinco localizacións distintas: parque Eugenio Granell, parque Carlomagno-Fontiñas, Santa Susana-Alameda, As Cancelas e Monte Gaias-Cidade da Cultura de Galicia”.

Y desde cada uno de estos puntos se utilizarán, según explicó, Juan Manuel Humanes, “más de 500 kilos de NEC (Neto Explosivo Contido), es decir, la cantidad de explosivo que veremos cuando exploten, y que será un total de 2.500 kilos”, añadiendo que irán “in crescendo” y serán de un calibre máximo de 125 milímetros, “lo que permitirá una elevación de entre 160 y 180 metros”.

“Se trata de un espectáculo muy especial y único en España, hecho a medida para la ocasión”, dijo, y que pese a estar distribuido como el del año pasado “no tendrá nada que

ver con él, será algo sorprendente”.

Por su parte, el concejal Gonzalo Muíños, que se mostró confiado en que “se repita o éxito do ano pasado”, hizo hincapié en la seguridad, uno de los puntos que más preocupan al Concello en esta fiesta, y “que estará perfectamente garantida coa presenza dun retén de bombeiros en cada un dos cinco puntos de lanzamento, reforzado por dous máis no Pedroso e na Cidade da Cultura”.

“A maiores”, explicó el responsable del departamento municipal de Festas, “contaremos coa colaboración de Protección Civil de Santiago e dos concellos limítrofe”.

15 MINUTOS. Sin la parte audiovisual de las ediciones anteriores a la pandemia, el tiempo del espectáculo se reduce de 30 a 15 minutos. Eso sí, será principalmente dinámico” y “constante y continuo”, es decir, sin interrupciones durante el tiempo que dure. La misma duración que los Fuegos del día 31, también a cargo de Ricasa, y que según Juan Manuel Humanes “serán completamente diferentes”.

Sobre ellos el director del espectáculo adelantó ayer que se lanzarán “desde un único punto: o Monte Gaiás-Cidade da Cultura”, señalando que “neste caso, o total NEC superará os 1500 quilos cun calibre máximo de 150 milímetros”.

Desde el Concello recordaron que “a empresa Ricardo Caballer (RICASA) resultou adxudicataria do contrato de Deseño, producción, montaxe e realización do espectáculo pirotécnico das festas do Apóstolo 2022 do Concello de Santiago de Compostela, por un importante total, IVE engadido, de 268.620 euros”, y por lo tanto, se encargarán “da proposta técnico-artística, a producción, a realización e a execución dos espectáculos pirotécnicos; e tamén da subministración do material necesario, avalado e catalogado pola Unión Europeo, e fabricado con materiais biodegradables e sen a presenza de percloratos”.

“Tamén corren a cargo da empresa os traballos de transporte, montaxe e retirada do material necesario, a provisión do material e da maquinaria necesaria para a montaxe e instalación dos fogos, a vixiancia e seguridade de todo o proceso, e a limpeza de todos os restos producidos polo disparo dos artefactos pirotécnicos, entre outros servizos”, recuerdan en referencia al pliego de condiciones .