Un solo carril doble y amplio espacio verde y peatonal para el nuevo Hórreo

Santiago. La junta de gobierno local celebrada ayer también aprobó adjudicar el contrato denominado Execución do proxecto de Rexeneración do pavimento da calzada de la avenida de Asturias a la empresa Explotaciones Gallegas, S.L., por un importe de 338.214 euros; y el proyecto de Acondicionamento da praza de acceso ao campo de fútbol de Santa Isabel a Servicios Medioambientales del Miño, S.L., por una cuantía de 53.189,91 €. Por otra parte, se aprobó el expediente denominado Execución do proxecto Ampliación da rede de abastecemento en Piñeiro de Enfesta, Frades e Gunín (Enfesta) y la apertura del procedimiento de adjudicación bajo la modalidad de abierto, estableciéndose un tipo de licitación de 84.787,9 euros.

También se acordó la puesta a disposición de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia de la subparcela A, que forma parte de la parcela municipal 1327 de la concentración parcelaria de Sabugueira-Carballal para la realización de obras incluidas en la memoria valorada Proposta de peche de parcela para usos educativos no CEIP Mestre Rodríguez Xixirei de Santiago de Compostela de 25/06/21, con la finalidad de que se puedan realizar las obras de ampliación del centro recogidas en la misma. El último asunto destacado fue la aprobación del expediente denominado Contratación dun seguro de responsabilidade civil patrimonial do Concello de Santiago y la apertura del procedimiento de adjudicación bajo la modalidad abierto, estableciéndose un tipo de licitación de 300.000 euros exento de IVA.