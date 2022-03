Un Son do Camiño de toque urbano

Tras mucho tiempo de espera, con dos ediciones aplazadas por la pandemia de la covid-19, el festival O Son do Camiño regresa este 2022 (16, 17 y 18 de junio) al Monte do Gozo y lo hace con un cartel, aún sin cerrar, en el que destaca la clara apuesta por grupos y cantantes urbanos. Grandes nombres internacionales, entre los que se encuentran los cabezas de cartel Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo o Tiësto, se unen con propuestas nacionales y gallegas de diferentes estilos, siguiendo la línea tan exitosa de anteriores ocasiones. Con buena parte del aforo completado por las entradas dispensadas en 2020, los restantes abonos disponibles saldrán a la venta el próximo miércoles 9 de marzo, a las 12.30 horas.

Para la gran edición del Año Santo, los organizadores han tenido que adaptarse a las giras de las estrellas musicales para poder conformar el cartel definitivo. En este sentido, han conseguido mantener a algunos de los principales protagonistas de la cancelada tercera edición, mientras que los cambios han sido por artistas del mismo género y con un calibre similar.

En su tradicional intento de traer referencias para públicos de todas las edades, el festival contará este año con más de cuarenta artistas internacionales, con destacados referentes de su estilo, tanto en el rock y el indie (Liam Gallagher, Foals o Editors), como en la electrónica (The Chemical Brothers, Tiësto, Justice o Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo o Dani Martin) o los sonidos latinos y urbanos (C Tangana, Anuel AA, Jhay Cortez, Duki, Justin Quiles, Nicki Nicole o Nathy Peluso).

Entre los citados, muchos de ellos se estrenan en Galicia, otros lo harán por primera vez con sus espectáculos y escenografía al completo, mientras que algunos lo harán siendo los artistas más escuchados en las plataformas digitales a nivel mundial.

Con todo este arsenal, la mañana del próximo miércoles se prevé que esté marcada por los nervios y las largas esperas en la cola virtual para saber si se conseguirá una entrada.

APUESTA POR GALICIA Y EL TALENTO FEMENINO. Para el regreso de O Son do Camiño, los responsables han apostado por la inclusión de más mujeres entre el elenco musical (algunas entre los principales nombres), en consonancia también con sus medidas por la igualdad, así como por la presencia de talento gallego.

De este modelo, los artistas de la Comunidad coparán más del 40 % de la programación, destacando Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego, entre muchos otros.

Por su parte, entre los nacionales, el Benidorm Fest deja su huella con la presencia de Rigoberta Bandini o Rayden, quienes se unen a otros referentes como La MODA, Lola Indigo, Carolina Durante, Miss Caffeina o Carlos Sadness.