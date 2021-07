Un verán de mostras bibliográficas na Ánxel Casal

Santiago. Este verán a biblioteca pública de Santiago Ánxel Casal ofrecerá diversas mostras bibliográficas, dirixidas para tódolos públicos. Os temas que ofrecen as mostras abranguen o medio natural, o mar, as actividades de lecer, as editoriais independentes ou Exipto.

Neste período estival, os rapaces poden acceder á mostra Risadas ao sol, exposta na sala infantil: unha serie de volumes que buscan asegurar o entretemento e a diversión dos máis pequenos, con independencia de cal sexa o seu lugar de vacacións. Tamén poderán consultar Exipto, unha mostra de exemplares que afondan no país e na súa cultura; e Andamos polo mundo, instalada o pasado mes de xuño no contexto do Día Mundial do Medio, co obxectivo de concienciar aos máis cativos acerca das necesidades medioambientais e da urxencia que representa a protección dos ecosistemas.

No segundo andar, poderase visitar unha exposición dirixida a dar visibilidade ás editoriais independientes. Estas editoriais cobren un espectro amplísimo de xéneros, dende a banda deseñada ata a divulgación xeral ou as obras clásicaas traducidas ao galego.

Verán na BPS, unha escolla de películas e libros sobre a época estival, tamén está dispoñible neste andar; acompañada ademais dunha listaxe de reprodución na plataforma Spotify, aberta ás achegas dos usuarios. Na zona da hemeroteca, no baixo da Ánxel Casal, atópase a instalación Ondas e viñetas, un curioso achegamento ao medio mariño a través de varios traballos en banda deseñada.

Por último, o vestíbulo custodia a exposición fotográfica Otro cine: cambiando lugares, unha colaboración enre a fotógrafa e deseñadora Irene Ziel, orixinaria de Gijón, e a produtora de cinema e teatro Producciones Viequeswood. A exposición cestá composta por 22 imaxes que mostrar un percorrido polos filmes míticos da historia do cinema.

Para acceder a estas mostras tan diversas bastará con acudir á Biblioteca Ánxel Casal durante os meses de xullo e agosto. O seu horario nesta época estival é de luns a venres, das 8.30 ás 14.30 horas. xiana fole