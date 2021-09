Un verán sen pena nin gloria cédelle o seu lugar ao outono

Tras un verán que pasou sen pena nin gloria por Compostela, e por Galicia en xeral, con tan só seis días por riba dos trinta graos centígrados e cunha marcada nebulisidade nos ceos da comunidade, chega o outono. Así pois, tras unha época estival na que as altas temperaturas brillaron pola súa ausencia, ás 21.21 comezará a nova estación no hemisferio boreal, segundo explica o director do Observatorio da USC, José Ángel Docobo. Nese instante, o Sol estará no punto Libra da eclíptica atravesando o plano do ecuador desde o hemisferio norte da esfera celeste cara ao sur. Esta vaise prolongar ata as 16.59 do 21 de decembro, momento en que terá lugar o solsticio de inverno. De forma semellante ao que acontece cando se inicia a primavera, estamos en datas nas que teoricamente a noite e o día teñen a mesma duración, de aí a orixe da palabra equinoccio coa que se coñecen estas dúas épocas do ano. Ademais, esta época virá cargada de fenómenos astronómicos, como choivas de estrelas e avistamentos a diario de planetas, tanto ao solpor como ao momento de amencer.

metereoloxía. O verán en Compostela foi mais ben seco pero con bastante nebulosidade, sobre todo en xullo. As temperaturas tamén foron modestas con só seis dias por riba dos trinta graos. A máxima tivo lugar o 17 de xullo con 35º, seguidos dos 33º do dia anterior. En agosto foron os dias 13, 24 e 27, con 30º, 30º e 31º, respectivamente, en tanto que o 5 de setembro alcanzáronse 30º. A máxima mais baixa correspondeulle ao 5 de xullo con só 17º. En canto ás temperaturas mínimas, a mais baixa foron os 9º do 18 de setembro e a mais elevada a rexistrada o 5 de setembro, 19º5. Xullo foi tamén un mes de pouca insolación, con algo mais de 209 horas, 63 menos que agosto. A choiva estivo presente en 36 xornadas, se ben en 11 delas foi inapreciable (menos de 0,1 l/m2), destacando os 81,2 l/m2 das tres primeiras semanas de setembro, logo os 29,8 l/m2 de xullo, os 18,6 l/m2 de agosto, e os 5,2 de finais do pasado mes de xuño.

Entre os fenómenos astronómicos máis salientables deste outono destaca a choiva de estrelas Xemínidas, unha das máis importantes do ano e que terá o seu máximo o 14 de decembro. Nesta ocasión, coa Lúa pasada a fase crecente, vai ser máis complicado poder observar os máis de cen meteoros/hora previstos para os intervalos de máxima actividade. Outras choivas de estrelas, como as Oriónidas de outubro ou as Leónidas de novembro presentarán menor intensidade. Xúpiter e Saturno, que agora pódense ver perfectamente a simple vista cara ao sureste a primeiras horas da noite, vanse poder observar durante todas as noites desta nova estación. Tamén é interesante facer constar que a Lúa estará aparentemente preto de ditos planetas nuns días en cada un dos vindeiros meses, nomeadamente nos seguintes intervalos: 12-16 de outubro, 9-12 de novembro, e 7-10 de decembro. Compre así mesmo destacar a conxunción Lúa-Venus preto da estrela Antares no solpor do 9 de outubro. Xusto antes do amencer do 10 de novembro, polo leste sairán xuntos os planetas Mercurio e Marte, e nas derradeiras semanas do outono asistiremos a unha curiosa aliñación de Xúpiter, Saturno e Venus, logo do momento do solpor. A eclipse total de Sol do 4 de decembro só poderá verse en Sudáfrica, na Antártida, e no Atlántico sur. Porén desde Galicia será posible observar os primeiros momentos da eclipse parcial de Lúa do 19 de novembro, coa Lúa poñéndose cara o oeste. En torno aos días 8 de outubro, 5 de novembro e 4 de decembro, agárdanse mareas vivas.