Un Vía Crucis que da paso a la entrada triunfal de la Borriquita

Las inmediaciones de la Catedral acogieron ayer un emocionante ejercicio del Santo Vía Crucis, que estuvo presidido por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, y que dará paso a la celebración del Domingo de Ramos. Los colores amarillo y rojo y los más pequeños serán los protagonistas, acompañando a Jesús en la representación de su entrada en Jerusalén, así como a la Virgen de la Esperanza.

Por la mañana, a las 10.45 horas, será el turno de la Cofradía de la Entrada Triunfal en Jerusalén; que realizará su recorrido procesional hasta la plaza de A Quintana, lugar en el que, a las 11.15 horas tendrá lugar a Bendición de los Ramos por parte del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio. Seguidamente, la procesión retomará su recorrido de vuelta hasta la sede de la cofradía ubicada en el Campiño de San Francisco.

Realizará el siguiente recorrido: Campiño de San Francisco, rúa de San Francisco, praza do Obradoiro, rúa de Fonseca, praza das Praterías, rúa da Conga, praza da Quintana, (Bendición de los ramos), rúa da Conga, praza das Praterías, rúa Fonseca, praza do Obradoiro, rúa de San Francisco y Campiño de San Francisco.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, será la Cofradía de la Esperanza con sus capuchones rojos y con una gran participación de niños y niñas, la que saldrá de la Iglesia de las Ánimas para realizar su Estación de Penitencia. Este año realizará un acto especial a la puerta de la Iglesia de las Huérfanas con motivo del 25 aniversario de la Hermandad de los Estudiantes.

Realizará el siguiente recorrido: rúa das Casas, praza de Cervantes, rúa do Preguntoiro, rúa da Caldeirería , rúa de Tras Salomé, Rúa Nova, praza do Toural, rúa das Orfas, rúa da Caldeirería, rúa do Preguntoiro, praza de Cervantes y rúa das Casas Reais.

La Cofradía de la Entrada Triunfal de Jerusalén fue fundada en el año 1961 por iniciativa de Quiroga Palacios y con el beneplácito de la Orden Franciscana Seglar, que lleva instaurada en nuestra ciudad desde lo 1215.

La imagen de la Borriquita, un conjunto escultórico, surge de un bóceto realizado por el hermano Roberto González del Banco, doctor profesor de anatomía y pintor, siendo en el año 1950 el momento en el que inició su ejecución Antonio Figueiras, aunque por el alto coste económico, no llegó a salir hasta el año 1953, una ejecución realizada por Castor Lata, con la contribución en el policromado y pintura de Ángel Rodríguez Moure.

La Cofradía de la Esperanza, que es una de las hermandades más jóvenes de la Semana Santa compostelana, fue fundada en el año 2005 y procesiona con la Virgen de la Esperanza, talla de Bernardino Mosquera realizada en el año 1877 y restaurada en 2015 por Manuel Rodríguez Rocha.