Un xogo con preguntas nos comercios, eixo de Compostela +Solidaria

Santiago. A Coordinadora Galega de ONGD e o Concello de Santiago poñen en marcha a VI edición de Compostela + Solidaria, un programa de sensibilización e divulgación que se levará a cabo do 3 ao 17 de xuño en distintos espazos da cidade. A concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro, e a portavoz da coordinadora, María Paz, deron conta as actividades en rolda de prensa. Este ano, o eixe central do Compostela + Solidaria será a iniciativa Canto sabe(s)?, unha campaña de sensibilización na que participan 37 comercios da Asociación Comercio Punto Compostela e 14 ONGD galegas. Unha proposta que ten por obxectivo promover o coñecemento das realidades diversas dos países do Sur Global onde traballan as ONGD galegas xunto a organizacións locais, “para romper estereotipos; para recordar parte da súa historia e para coñecer algunhas das problemáticas que afrontan”, como indicou Mila Castro, que amosou a súa satisfacción por poder colaborar una máis cunha iniciativa “tan necesaria”.

A campaña está pensada como un xogo: a clientela que acuda aos comercios participantes recibirá de regalo unha chocolatina de comercio xusto cunha pregunta sobre Guatemala, o Sáhara Occidental, a India, Bolivia, etc. En total, hai ata 11 preguntas agrupadas en tres categorías: xénero e feminismos; extractivismo e soberanía alimentaria; e cultura. Preguntas como estas: Sabías que no Salvador as mariscadoras reciben o nome de curileras? Sabías que o día contra a violencia de xénero que se conmemora o 25 de novembro ten a súa orixe en República Dominicana? Na parte interior do envoltorio, ademais do chocolate, as persoas que reciban o agasallo atoparán un pequeno texto coas respostas a esas preguntas e un código QR para acceder á web da Coordinadora Galega de ONGD e ampliar a información. redac.