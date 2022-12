Una charla con Carmen Quintela sobre la violencia hacia la mujer

coloquio. La periodista compostelana Carmen Quintela ofrecerá una conferencia mañana en la Fundación Araguaney-Puente de Culturas sobre la violencia sistemática contra las mujeres y la crisis del periodismo en Guatemala. Bajo el título El periodismo no olvida. Cobertura de corrupción e impunidad en Guatemala. El caso Hogar Seguro, la periodista analizará el tratamiento del caso Hogar Seguro, un centro de protección infantil en el que murieron 41 niñas en un incendio en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro de protección de la niñez y adolescencia a cargo del Estado de Guatemala. El caso, que dejó a quince niños con secuelas de por vida, fue quedando poco a poco en el olvido pues la cobertura periodística se diluyó con el paso de las semanas y el proceso judicial no avanza casi seis años después. Como antídoto a este olvido surge el especial periodístico transmedia y multimedia No fue el fuego, coordinado por el medio guatemalteco Ocote, un trabajo de investigación, de podcast, de documental, de crónica y perfiles para hacer memoria desde el periodismo, y que fue reconocido con el Premio Gabo, en la categoría de cobertura.

En esta charla que será moderada por el doctor en Ciencias Históricas Rigoberto Menéndez Paredes, la periodista Carmen Quintela, especializada en enfoque de género y violencia contra las mujeres con más de 10 años de experiencia, conversará sobre la cobertura de un caso emblemático para entender la violencia sistemática contra las mujeres y la ausencia del Estado en un país centroamericano en el que el periodismo pasa por un momento de crisis, de ataques y hostigamiento como no se había visto en los últimos 30 años. s.g.