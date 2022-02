Una escapada romántica el Día de los Enamorados más dulce en As Cancelas

COMERCIO. As Cancelas ha organizado este año el Día de los Enamorados más dulce para sus clientes. Hasta el 14 de febrero, con tan sólo rellenar un formulario en la web del centro comercial compostelano se podrá participar en el gran sorteo Chocolate is my Valentine!, en el que el ganador se llevará como premio su peso en chocolate para compartir con su pareja, familia y amigos durante semanas. Además, los tiques por compras de 30 o más euros realizadas los días 11, 12 y 14 de febrero podrán canjearse por deliciosos bombones en el Punto de Atención al Cliente situado en la planta baja de As Cancelas. Junto con este obsequio, los clientes que acudan con sus tiques al PAC entrarán en el sorteo de tres escapadas románticas para disfrutar en pareja, una por cada día de duración de la campaña. El horario de atención es de 10.30 a 20.45 horas. ECG