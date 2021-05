Una gallega diseña la casa de un director de cine en Nueva York

El talento gallego está presente en todo el mundo y no hay rincón de la Tierra que se resista a la llegada de nuestros intrépidos jóvenes. Suecia, Australia y Estados Unidos, tres países que se han convertido en la cuna y en el centro de enseñanza de Beatriz de Uña, una arquitecta santiaguesa de 30 años que desde el primer momento tuvo claro que su hobby y gran pasión, viajar, podía ayudarle a mejorar en su profesión: la arquitectura. “No puedo decir que no me guste algún país, porque todos me han enseñado algo y me sirven de inspiración”, asegura la joven, tras haber recorrido más de 50 lugares diferentes.

Su carrera en el mundo del diseño de edificios empezó “de forma inesperada”, porque “siempre estuve muy dividida entre las artes y los números, así que esto me permite disfrutar de una combinación de las dos cosas”. Lo que tiene claro y siempre ha sido su máxima es que en esta profesión hay que ser “constante”. “Te obliga a saber un poco de todo, pero sin saber nada de algo en particular”, dice.

Tras haber estudiado en Estocolmo, y tras haber trabajado tres años en la ciudad escandinava, su inquietud y pasión por seguir conociendo mundo le llevó a otro gran reto, el más grande de su vida hasta la fecha: irse a Nueva York. “A veces me siento como en una bolsa de plástico, me muevo según me lleve el viento”, describe Beatriz.

Esta ciudad estadounidense siempre había sido su sueño, “al igual que para todos los arquitectos”. “Es una oportunidad muy grande, pero no fue fácil, ya que me vine para aquí justo en enero de 2020, cuando empezó la pandemia, y ha sido un año durísimo, aunque sin duda ha merecido la pena”, relata ilusionada.

Pero, como suele decirse, la suerte hay que buscarla, y a nadie le regalan nada. Así que para poder llegar a donde está tuvo que hacer frente a numerosas adversidades. “Para empezar, mi primera noche aquí dormí en la calle, porque no me dejaron entrar en el edificio donde yo tenía, supuestamente, que dormir, porque había alquilado en él una habitación”, recuerda.

Y es que otro de los grandes problemas de esta gran ciudad es que, además de ser difícil encontrar piso porque los precios son muy altos, “se fijan mucho en lo que se llama credit-score, un número que dice que tú pagas tus facturas, algo que en Europa no se usa”. Beatriz no tenía este número, por lo que “nadie me quería alquilar un piso, y fue súper complicado”. Sin embargo, no se arrepiente de nada, y lo recomienda, pues “una vez que todo empieza a moverse, es una pasada, esta ciudad tiene magia”.

dura llegada, pero gran recompensa. De estar durmiendo en la calle a diseñar la casa de un director de cine dentro de la agencia WorrellYeung, una pequeña oficina de arquitectura de Brooklyn. Así ha cambiado la vida de esta joven arquitecta desde el inicio de la pandemia hasta ahora. “Me encanta este proyecto por la relación que estableces con el cliente, porque es mucho más cercana que cuando haces viviendas unifamiliares en las que no sabes las necesidades de la persona que va a vivir en ella”, explica. Indica que “en esta casa hacemos todo, desde el paisajismo del emplazamiento, hasta diseñar los detalles de la manivela de la puerta y el mobiliario”. Gracias a este proyecto, ha descubierto que esto es lo que más llama su atención, “cuando vas en todas las escalas, desde lo grande hasta lo más pequeño”, algo que, asegura, “solo se puede hacer en proyectos en los que tienes una relación muy directa con el cliente”.

Para ella se trata de una satisfacción muy grande, porque una casa supone la vida entera de una persona, su hogar. “Estoy deseando que la vea construida, y ver que le gusta, después de tantas horas de trabajo”.

Además, en su empresa de trabajo, también se ha encargado del diseño de viviendas plurifamiliares y de museos en Nueva York, para una firma que creo museos internacionales. Su día a día es impredecible, y nunca igual. Pasa por “visitar los lugares, ver los emplazamientos para evaluar la evolución de la obra, celebrar reuniones con los clientes... o incluso pasarte todo el día delante del ordenador intentando sacar un proyecto adelante o dibujando”.

UNA PROFESIÓN UNIVERSAL. Por si esto fuera poco, su gusto por esta profesión es tal que no le basta su día a día en el trabajo, sino que también se encarga de un colectivo de arquitectos llamado Hey5. “Los cinco somos de diferentes países (Suecia, Irlanda, Polonia, Francia y ella, de España), y nos hemos presentado a muchos concursos recibiendo grandes premios”, asegura, y lo ejemplifica con la obra de extensión del Museo Nacional de Finlandia.

No se cierran puertas a ningún proyecto, pues tiene claro que “en el mundo global en el que vivimos, en el que todas las tendencias viajan rapidísimo, no se puede decir que existan ya líneas de construcción que se circunscriban específicamente a un país, todo está conectado”.

“Veo la arquitectura como una disciplina sin fronteras y creo que hay un largo camino para establecer una nueva forma de percepción de lo que es la arquitectura a día de hoy, ya no vinculada a un nivel específico”, destaca.

Y tampoco vinculada a un género en concreto. Pese a que esta profesión antiguamente estaba considerada como un negocio de hombres, cada vez son más las mujeres que se abren camino. Un ejemplo es Beatriz, pero también muchas de sus compañeras de universidad en Estocolmo. “Los países nórdicos tienen muy interiorizada la cultura del feminismo y por eso hay mucha paridad entre hombres y mujeres en las clases”, detalla.