Una ‘hija coraje’ compostelana no ceja en su empeño para que se investigue la muerte de su padre en un incendio en Puzol

“Como puede apreciarse en la imagen superior”, relata el criminólogo canario Ríos Abreu en su informe, “si Liliana Bucheli Ruiz bajó a la calle (sobre las 14.00 como declaró a la Guardia Civil y en el juzgado y sobre esa misma hora se registró la primera llamada alertando del incendio) hasta el cajero para recargar el móvil , luego tuvo que pasar por delante del apartamento para ir a casa de su cuñada”. Hay unos 800 metros entre los tres puntos en línea recta y “si el fuego se hubiera iniciado ya (consta en la llamada a la Guardia Civil) forzosamente tenía que haberlo visto”.

“Por otro lado, no parece lógico que Liliana recargue el móvil y no repare en que no lo lleve encima hasta llegar a la casa de su cuñada”, añade el especialista. “Normalmente cuando se hace una recarga prepago la persona comprueba sobre la marcha que la recarga si hizo (...) y no parece lógico que al llegar a casa de la cuñada le pida que haga una llamada perdida para comprobar dónde está si ella no lo lleva encima”. Por eso el criminólogo sostiene que “sería lógico pensar que en esta maniobra no fuese una forma de intentar tener una coartada fuera de casa mediante la recarga del aparato” al tiempo que se pregunta “qué razones” empujaron a la mujer a volver de forma apresurada a su casa”.

En el recurso presentado ante la Audiencia provincial de Valencia se solicitaba, para aclarar las dudas sobre los horarios que se pidiera al Centro Coordinador de Emergencias y a la Guardia Civil que aportaran las grabaciones “de todas las llamadas recibidas el 12 de octubre de 2017 en relación con el incendio” ya que tanto el perito como el abogado de la hija de Enrique Fianza consideran que “podría obtenerse información relevante o datos concretos de datos ya recabados en los testimonios”, en relación con las contradicciones que existen entre las hora de salida de la casa que dijo Liliana y la del primer vecino que llamó alertando del fuego.

De esta forma se podría confirmar o descartar la posible tesis homicida planteada ante lo indicios recabados para tratar de aclarar qué o quién provocó la muerte del empresario compostelano.

En los informes policiales y judiciales consultados por Félix M. Ríos Abreu no constan que la Guardia Civil hiciera realizado esta comprobación ni que la instructora del caso lo hubiera pedido. Como tampoco aparece ninguna referencia a otra de las pruebas pedidas (y rechazadas): que la entidad bancaria (La Caixa) verifique y facilite la hora exacta de la recarga del móvil, y si realmente existió, de Liliana y con que personas habló en los instantes anteriores y posteriores a los hechos que culminaron con la trágica muerte de Enrique Fianza Castro en el incendio de Puzol. Datos que podrían ser importantes.