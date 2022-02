Una joven ucraniana afincada en Santiago: “Mi familia se despertó esta madrugada con el ruido de las bombas”

“Mi familia se despertó esta madrugada con el ruido de los bombadeos sobre las bases militares de Odesa”. Son las duras palabras de Agnes Kostiukhina, una joven ucraniana de 32 años afincada en Santiago desde 2019, aunque ya había recalado en la capital gallega en ocasiones anteriores. “No me lo esperaba, no me podía creer que se fuese a producir una guerra”, señalaba esta mañana en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, al tiempo que indicaba que las primeras informaciones que le llegaron directamente del país, a través de familiares y amigos, le indicaban que el país, y en concreto su ciudad, está semiparalizada: “Han bloqueado los aeropuertos; y ocupado las pistas de aterrizaje con aviones para que no puedan tomar tierra las aeronaves rusas”, explica.

Anges vive con una gran angustia todo lo que está pasando en su país: “Ucrania odia a Putin, nunca va a poder ver a Rusia como con un país aliado o un país amigo. Ahora solo espero que Putin cumpla su promesa, al menos esta, y no ataque a la población civil”, afirma con resignación, a la vez que también libera de toda responsabilidad al pueblo ruso: “Me imagino que a los ciudadanos rusos les dará mucha vergüenza lo que está ocurriendo. No creo que se sientan representados con las acciones de su gobierno”.

Las palabras más duras de Agnes llegan cuando no duda en manifestar que “si la comunidad militar interviene militarmente, estaremos en una tercera guerra mundial. No quiero sacrificar a todo el mundo por salvar Ucrania, sería muy egoísta por nuestra parte”, sentencia.

Al respecto, también declara que es consciente de que “Ucrania está sola y no tiene capacidad para enfrentarse a Rusia, porque es más fuerte que nosotros. Vamos a perder, es cierto. Pero si entran otros países, Putin no va a dudar en atacarles”, remarca. Agnes concluye lanzando un nuevo mensaje de petición de paz y de respeto a la soberanía de su país.