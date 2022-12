Una joya del casco histórico en ruinas y convertida en espacio para sin techo

Para todos aquellos que la conocieron en su máximo esplendor, así como para todos los que valoran el patrimonio, el estado actual de la Sala Yago es una auténtica vergüenza. Esta joya arquitectónica del casco histórico se encuentra en un estado deplorable, impropio del valor, y no sólo en términos económicos, que tiene. El abandono que sufre desde su cierre en 2007 provoca que el emblema de la cultura de Santiago se haya convertido en un edificio ruinoso y con grave riesgo de derrumbamientos, además de servir como espacio para personas sin techo.

Precisamente, esta última circunstancia vuelve a preocupar a vecinos y comerciantes, puesto que aquí estuvieron hace unos años mendigos muy conflictivos, que no respetaban norma alguna y que atemorizaban a todos. Algunos incluso acabaron en la cárcel dadas sus actuaciones por las noches, rompiendo escaparates de tiendas, o durante el día, robando en establecimientos y trapicheando y consumiendo droga a plena luz y con menores delante.

Por este motivo, fue tapiado con unas polémicas planchas blancas de madera laminada que impedían que se entrase en estos bajos. Sin embargo, una vez han sido retirados, están siendo empleados de nuevo por mendigos para resguardarse del frío y la lluvia.

Este hecho también indigna a la familia propietaria, que reitera la necesidad de “un control del orden público” porque “es un trastorno para los vecinos brutal”. Así, recuerdan, fue denegada una solicitud para colocar en estos soportales mesas de los bares cercanos. “Me parecía un uso más decente para este lugar, pero obligaron a quitarla”, señala Miguel Carrero, portavoz de la familia responsable del inmueble.

En todo caso, más allá del regreso de algunos indigentes, tras ser retirados de la dársena de Xoán XXIII, el problema de fondo se sitúa en el estado actual de esta joya arquitectónica, especialmente en su interior.

En esta línea, lleva entrándole agua desde hace años, a consecuencia de la no reparación de la cubierta. Esas filtraciones van deteriorando el interior de manera severa, por lo que cualquier día podría venirse abajo. “Como santiagués me da vergüenza que se obligue a estar el edifico como está, por el bloque con un uso que no es real”, critica.

Asimismo, los dueños también se escudan en el incremento de costes en el sector de la construcción. “Hay una dificultad muy grande para realizar las obras porque el mercado está roto. Es complicado que alguien se haga cargo de un trabajo como este cuando puede conseguir otros más grandes”, cita el emisario familiar.

De este modo, mientras esto sucede, la propiedad sigue acusando la ausencia de un proyecto que la revitalice. Por ello, de no atajarse a tiempo, podría dar lugar a un terrible hecho que sería la consecuencia de una situación inexplicable y fruto de una falta de sensibilidad por el patrimonio.

PROPIEDAD. “Hubo una usurpación de los derechos de uso, provocando un grave perjuicio y bloqueando un edificio noble. Esa confiscación de los derechos es de lo más dictatorial e indigno de un país democrático. Nos han conducido a la inoperancia, bloqueándonos con un uso que no es real”, explica Miguel Carrero, portavoz de los propietarios, en declaraciones a EL CORREO.

Desde su punto de vista, entienden que tendrían derecho a decidir sobre lo que hacer en él y lo que no, de ahí que lo pusieran a la venta en 2019 por un valor de tres millones de euros. “La cultura lo es todo, hasta la gastronomía puede ser considerada como cultura. Sin duda, se han tomado decisiones con un grave perjuicio para la propiedad y para la propia ciudad”, insiste.