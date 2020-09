Una madre brasileña hace el Camino desde Oporto con su crío de dos años

La brasileña Bárbara Gallo estaba cansada de que le dijeran que aprovechara para viajar y hacer cosas antes de ser madre, porque en cuanto tuviera hijos no iba a poder hacer el mismo tipo de vida.

Así que cuando nació su pequeño quiso demostrarle a la gente “que la vida no se acaba por ser madre” y se le ocurrió hacer el Camino de Santiago junto a su bebé, Virgilio, de año y diez meses, para que sirviera de ejemplo a los demás. “Pensé que sería un buen desafío, siempre me gustaron estas cosas. Ya hice el Camino Francés hace dos años y viví muchas aventuras en la montaña y me gustaría continuar haciéndolas ahora con mi hijo. Sabes lo típico que siempre te dicen, haz lo que te gusta ahora porque después cuando tengas un hijo no vas a poder, como si la vida se acabase ahí. Así que para mí esta experiencia es una forma de demostrar que nosotras podemos hacer lo que nos gusta con nuestros hijos”, comenta.

Bárbara y su pequeño Virgilio empezaron su aventura jacobea en Oporto, donde viven, y se encontraron con alguna que otra dificultad, pero el balance es muy positivo para ambos. “Escogimos el Camino central. Fue difícil en algunos momentos, ya que la Ruta en Portugal es bastante complicada, porque al niño lo llevo en su cochecito de bebé. Lo importante es que conseguimos hacerlo sin ningún problema. Es algo pesado, pero posible y él está aprovechando mucho porque le gustan mucho los animales y la naturaleza”, cuenta la peregrina carioca.

No es habitual que una madre haga sola el Camino con un hijo tan pequeño, así que Bárbara y Virgilio se hicieron muy conocidos estos días entre el resto de los peregrinos. “A la gente le llamó mucho la atención que hiciese el Camino con mi hijo y muchos, antes de encontrarse conmigo, ya sabían que había una madre peregrinando con su bebé, porque cuando me encontraban me lo decían”. Bárbara solo tiene buenas palabras para todo el mundo que se ha ido encontrando durante estas dos semanas en la Ruta. “La gente es muy amable y me han regalado un montón de juguetes para el niño”, cuenta la brasileña.

De todos modos, no siempre ha estado acompañada en su peregrinaje, “porque la parte del Camino de Portugal la hice prácticamente sola, porque había muy pocos peregrinos. En España sí he conocido a mucha gente”, relata Bárbara.

UNA AVENTURA INOLVIDABLE. El pequeño Virgilio y su madre llegaron ayer a Compostela, “tras una experiencia muy positiva, donde todas las personas fueron muy amables y siempre dispuestos a ayudar”.

Bárbara se queda con “esa energía tan positiva y con lo que le ha aportado esta experiencia de poder estar a solas con su bebé”, pero también de conocer a mucha gente. “Yo he hecho muchos amigos, pero el bebé también”, concluye la portuguesa.

Este curioso tándem de peregrinos cumplió su objetivo de pisar las piedras del Obradoiro y demostrar que la vida después de ser madre continúa y no por ello hay que renunciar a hacer las mismas cosas que se hacían antes de tener un niño.

Durante la mañana de ayer recogieron su Compostela en la Oficina del Peregrino 380 caminantes, un número un poco inferior al de los últimos fines de semana, que denota la entrada en la temporada baja de la Ruta. La media del mes de agosto era superior.