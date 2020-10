Una madre solicita ayuda para llevar a su hijo a un centro de desintoxicación

Tiene 25 años y un largo historial delictivo como consecuencia, principalmente, de un grave problema de drogadicción que arrastra desde que tenía doce. Su madre, una gallega residente actualmente en la localidad andaluza de Dos Hermanas, se ha puesto en contacto con esta Redacción para lanzar un grito de ayuda. Desesperada, la mujer desea con todas sus fuerzas que el mayor de sus hijos ingrese cuanto antes en un centro de desintoxicación.

El joven acaba de ser detenido en Compostela (y puesto en libertad tras declarar ante el juez, según la madre) acusado de varios robos con fuerza en hoteles y albergues de peregrinos. Sin tratar de justificar estos hechos, su progenitora, que por motivos de la vida se ha tenido que ir a vivir a Andalucía, pide ahora la colaboración de la sociedad para tratar de ayudar al muchacho.

“Estuvo dos años en la cárcel y el juez lo puso en libertad este verano con el compromiso de que ingresara en un centro de desintoxicación, después de que yo le enviara una carta explicándole la dramática situación personal de mi hijo”, explica la madre, quien asegura que “estuve intentando por todos los medios conseguir una plaza en un centro público, pero los servicios sociales no me han resuelto nada. La única opción que nos queda es uno privado, pero cuesta mucho dinero”.

Unas cifras que ella asegura que no puede asumir, puesto que “vivo con una pensión de 395 euros”. La vecina incide en que ella no pide dinero a nadie, sino que busca a algún particular o institución privada que esté dispuesta a sufragar el importe de la terapia. “Él ahora quiere curarse, sabe que solo no puede y necesita estar internado”, argumenta la mujer antes de añadir que, a pesar de la distancia, estuvo en contacto con varios centros gallegos donde el joven podría recibir el tratamiento adecuado.

“Siempre que roba lo hace bajo los efectos del alcohol o de la droga. Es un chico que tiene un corazón inmenso pero la adicción le puede”, señala su madre, al tiempo que incide en la urgencia del ingreso del joven en un centro especializado, puesto que “esa fue también la condición que le puso el juez este verano para dejarlo en libertad”.

La mujer, afectada por un cáncer, sostiene que con sus escasos ingresos no podría hacerse cargo del importe de una terapia de este tipo en un centro privado, pero confía en la solidaridad de la gente y en que aparezca más pronto que tarde una persona dispuesta a ayudar.

