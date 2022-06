Una mirada a 140 instantes del recorrido de ‘A vía da Prata’

‘A Vía da Prata. Aires do Sur’ abre sus puertas por todo lo alto con 140 instantáneas que evocan un relato cautivador, a la par que revelador, acerca de la historia de la Península Ibérica y del Camino. Mediante las vívidas fotografías de 40 fotógrafos emergentes, entre los que cabe destacar algunos ya galardonados como Cristina García Rodero y Juan Manuel Prieto, esta extraordinaria exposición podrá recibir visitas de los más curiosos hasta el próximo 4 de septiembre.

La muestra, a través de un delicado y muy bien construido carrusel, reivindica el patrimonio cultural e histórico del Camino de Sevilla a Santiago. Así pues, un total de 140 imágenes se despliegan a lo largo del tercer andar del Museo Centro Gaiás, con un claro objetivo: proporcionar un viaje en el tiempo de siglos, por una de las rutas que mejor encarna la diversidad de los itinerarios del Xacobeo.

El acto, comisariado por Lucía Laín, historiadora, guionista y documentalista, contó con la presencia de la gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; y la comisaria del Xacobeo, Cecilia Pereira, además de varios de los fotógrafos protagonistas.

CUARENTA PROTAGONISTAS. Son 40 los encargados de construir el relato; figuras clásicas y contemporáneas de la fotografía que dan forma al proyecto que, en palabras de Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, reúne “estudos e artistas consagrados entre os grandes mestres da fotografía, cuxas imaxes forman xa parte da nosa memoria”. Asimismo, apunta al trabajo de estos como una forma de redescubrir “a realidade máis descoñecida de pequenas localidades de Andalucía, Estremadura, Castela e León e Galicia”.

Entre las figuras clásicas incluidas en la muestra cabe destacar al artista gallego José Suárez, Luis Agromayor, Martínez de Hebert, Jaimae Pacheco; y otros fotógrafos internacionales como Nicolás Muller, Jean Laurent o António Passaporte, entre otros. En el aspecto más contemporáneo, destacan obras de Cristina García Rodero y Juan Manuel Castro Prieto, ambos premios nacionales de fotografía.

Sin embargo, no solo la fotografía construye este peregrinaje de sur a norte, sino que otro arte entra en vigor: la literatura. En este sentido, los versos y fragmentos literarios de escritores y escritoras como Manuel Curros Enríquez, Vicente Risco, Sofía Casanova o Rosalía de Castro; entran en conjunción con las imágenes.

Además, otros autores como Federico García Lorca, Manuel Machado o Miguel de Unamuno, encontraron inspiración en las ciudades y pueblos que conforman la ruta de Vía da Prata. Así, entre la palabra escrita y la fotografía confluyen los sentimientos y las distintas interpretaciones que se quiera dar, adentrándonos en un sinfín de sensaciones que nos ofrece la exposición.

UNA PERPECTIVA PEREGRINA. “Un relato único no que o visitante se sitúa, de maneira intencionada, no punto de vista do peregrino, compartindo a ollada curiosa dos artistas que percorreron eses mesmos lugares”, así lo describe el conselleiro de Cultura. Apunta, además, al privilegio que supone la exhibición para Compostela al “impulsar un maior coñecemento e posta en valor da Vía da Prata e súa importancia na configuración da nosa identidade como punto de confluencia de culturas diversas”. Esta muestra permite adentrarse en la mirada del peregrino, ya que además de ser la ruta por la que caminaban romanos y ejércitos árabes y cristianos, llegaban también peregrinos que buscaban el favor del Apóstol Santiago.