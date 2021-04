Una ruidosa ‘manibici’ contra la nueva ordenanza de circulación

Santiago. El presidente de los populares compostelanos, Borja Verea, que participó en la marcha para defender el uso de la bici en la ciudad, recordó que “Santiago ten que seguir o exemplo das cidades

máis avanzadas de Europa que levan anos apostando pola mobilidade sostible e polas bicicletas” aclarando que “non todos os veciños queren, nin poden, moverse nelas, pero o Concello si ten que garantir que todos os que queiran dar o paso e decidan usala poidan facelo e para iso é necesaria unha estratexia contundente que aposte pola cultura da bicicleta”, y hacerlo “de xeito equilibrado, respectando aos usuarios de vehículos e sobre todo garantindo a seguridade dos vecinos, usen ou non a bicicleta”.

El PP compostelano cuenta con un proyecto para la creación de 8 itinerarios de carriles bici que sumarían 47km “e conectarían puntos estratéxicos da cidade”, según Verea, siendo el principal el que conectan los Campus Norte y Sur con la CdC, pero también con el Polígono do Tambre, el Hospital Clínico o concellos limítrofes como Sigüeiro o Ames, y también con múltiples sendas rurales “aproveitando as pistas forestais”.

“A mobilidade do século XXI esixe do Concello un compromiso real e total coa bicicleta e non só parches ou medidas provisionais”, añadiendo que “en cuestións como a mobilidade sostible as mensaxes que se envían dende as institucións son clave” instando a “poñernos a vangarda dun novo xeito de entender a cidade que a sociedade reclama”.t.m.