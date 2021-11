Unha mesa redonda aborda a relación entre cinema e totalitarismo en Cineuropa

Santiago. “Non hai que ir moi lonxe no tempo. A deriva de réximes a piques de ser considerados liberais e excluídos da lista de esixencias dunha democracia, como Polonia. Ou a toma do Capitolio polas hostes de Trump en xaneiro –algo que ocupa nada menos que o epicentro da magnífica última entrega de Halloween– precisa dun repaso sobre o cinema que abordou os totalitarismos. E tamén os populismos que lles abriron o camiño. Por iso é polo que a idea–forza desta edición ten o seu contraforte, a modo de laico exorcismo, no cinema que se asomou a eses abismos. A idea dun novo totalitarismo cobra forza non só nos Estados Unidos, senón en Brasil, Filipinas, Rusia, Turquía ou na Europa de Polonia e Hungría”. As visións que o cinema deu do totalitarismo e dos populismos que o fermentan serán abordadas polo catedrático de Historia e Teoría do Cinema Ángel Quintana, o crítico e programador Martin Pawley e o director de Cineuropa José Luis Losa, nunha mesa-debate con posterior proxección de Molokh, unha das películas importantes de Aleksandr Sokurov. Será na Numax, ás 14.30 horas. ecg