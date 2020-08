“Unha mesma canción podía ter millares de variantes”

A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, organizada polo Museo do Pobo Galego, leva a diferentes espazos de Santiago unha serie de proxeccións que farán as delicias dos amantes da sétima arte. Entre elas destaca a presentación do documental Dorothé na Vila, unha peza que está programada para mañan ás 22.00 horas en Bonaval e que segue os pasos do traballo realizado pola musicóloga Dorothé Schubarth a finais dos anos 70 na busca da música popular galega de transmisión oral. Os seus creadores, os xornalistas Alejandro Gándara e Olaia Tubío, falan das experiencias que viviron nos últimos dous anos durante a elaboración, da figura de Dorothé e da importancia de recuperar ese patrimonio musical perdido.

Que foi o máis difícil da vosa labor de investigación?

O certo é que houbo varias cousas que se complicaron. Achegarse a este mundo 40 anos despois de que Dorothé fixese a súa investigación non foi fácil. Nós levabamos o cancioneiro de guía, pero tivemos que loitar contra o tempo. A xente morre e moitos dos que falaron con Dorothé nos anos 70 xa non eran novos daquela. Outra das cousas que nos resultaron complicadas foi o feito de achegarnos a este mundo sen ser nós musicólogos.

Tivestes que recorrer multitude de concellos e vilas de toda Galicia.

Pasamos por moitos máis concellos dos que saen no documental, pero por moitos menos dos que recorreu Dorothé. Tampouco podiamos dedicarlle o mesmo tempo que lle dedicou ela así que iamos directos aos sitios onde pensabamos que podíamos atopar á xente que nos interesaba. Foi asombroso porque puidemos ver de primeira man como o repertorio é diferente en cada zona. Non solo as cancións como tal, senón o tipo de música que abunda en cada lugar. Está claro que hai de todo en tódolos sitios, pero na Coruña, por exemplo, atópanse moitas máis muiñeiras, máis música de baile, e en Ourense o repertorio é máis antigo, encóntranse máis romances e máis influencia da montaña.

O voso documental xira en torno da figura de Dorothé Schubarth, unha musicóloga suíza que se interesa pola tradición galega. Que lle levou a viaxar por toda Galicia nos anos setenta?

Ela andaba buscando cantos arcaicos de tradición oral. O certo é que no centro de Europa a industrialización chegou antes que no sur e iso fixo que moita da súa música tradicional xa estivera perdida, mentres que aquí a xente seguía cantando pezas que solo existían na memoria colectiva das persoas ligadas ao campo. De feito, ela empezou por Cataluña, pero alí tamén estaban bastante avanzados e dixéronlle que se quería encontrar cousas vellas que subira a Galicia, e foi o que fixo. De feito segue vindo por aquí, e polo Museo, para actualizar o material de cando en vez.

Por onde empezou ao chegar aquí?

Entrou por Lugo. Hai que ter en conta que naquela época ninguén viñera a gravar algo así. Uns anos atrás fixérase un traballo bastante parecido pero moi relacionado co tema das meigas e a bruxería popular. Ela o primeiro que fixo foi aprender galego. Sabía que lle ía a ser necesario, así que marchou un tempo a Santiago a tomar clases para controlar un mínimo da lingua e despois foi buscando.

Contastes con ela para o documental?

Si. Dorothé está no documental, seguiu o noso traballo e axudounos moitísimo. Nun principio propuxémoslle que fora a protagonista da peza pero non quixo, preferiu axudar na sombra.

Onde se esconde hoxe esa sabedoría popular?

Nas mulleres. Elas son as que máis fixeron por manter esa tradición e ese coñecemento e por transmitilo. Durante os dous anos nos que nos envolvemos no documental, atopamos a moita xente que, a pesar da idade, mantiña unha forza, un humor e unha retranca que nos sorprendeu. Todas esas persoas maiores aportáronnos moito, o documental é unha forma de valorar todo o que saben os máis vellos e o que inda teñen que transmitir a todos nós.

Hai algunha historia que vos conmovera especialmente?

Creo que a de Vitorina, a señora que aparece no cartel do documental. Ela estaba bastante velliña xa e estaba vivindo cuns familiares. Avisáronnos que nos últimos cinco anos non a escoitaran cantar, así que iamos con poucas expectativas. A muller estaba mal e custáballe lembrar algunhas cousas, pero tan pronto como lle empezamos a falar de música arrancouse a cantar e rexuveneceu dez anos de golpe. Foi impresionante porque dos detalles relacionados coa música e o baile non esquecera ningún.

Había algunha temática específica entre as cancións que recolleu Dorothé?

O cancioneiro está ordenado por temáticas, ten un índice enorme no que separa centos de subtemas diferentes. De todas formas algo recorrente era o traballo, hai moitas cancións que falan de segar e de labores relacionadas co campo. Tamén foliadas, festas e amores. Sorprende que, pese a ser cancións bastante antigas, seguen sendo moi actuais. Tamén hai que ter en conta que daquela non había nada escrito, nin tampouco aparellos de gravación e unha mesma canción podía ter millares de variantes. Cada quen cambiaba a letra para adaptala á súa realidade.