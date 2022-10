Unha semana de poesía para encher de luz Compostela

A primeira edición do festival Luz Poética inaugurarase mañá cunha programación que combina poesía escénica, música e certames poéticos. As actividades paralelas comprenden obradoiros, roteiros, recitais e a proxección do documental A poeta analfabeta. “O festival ten como obxectivo a promoción da nova poesía galega”, afirma Diego Horschovski, director do festival.

Luz Fandiño. A poeta que inspira o evento, será protagonista na proxección do seu documental A Poeta Analfabeta, dirixido por Sonia Méndez, que se celebrará o martes 18 de outubro ás 19.00 horas na Igrexa da Universidade.

A escritora, que ven de recibir o XI Premio Freire Carril, é un símbolo da poesía galega polo seu activismo e carácter revolucionario. O documental relata o seu exilio en Arxentina e Francia, o seu regreso a Galicia en 1979 e a súa actividade literaria.

FINAL ESTATAL DA POETRY SLAM. No marco do festival terán lugar as semifinais e final estatal da Poetry Slam España, certame poético no que os participantes someten os seus textos ao público, que actúa como xuíz. Nesta ocasión, 30 poetas de todo o país presentarán as súas propostas. O día 20 e 21 serán as dúas semifinais, ás 19 horas no Centro Xove da Almáciga; destas sesións sairán os finalistas que se retarán o día 22 ás 20 horas no Teatro Principal. “Trátase dun evento único, a posibilidade de partillar con 30 artistas estas veladas é unha honra que me entusiasma e constitúe un reto” di Miguel Ponce de León, o único representante de Compostela.

PROGRAMACIÓN DIVERSA. No Festival Luz Poética destaca a presenza de propostas coma o espectáculo poético-musical Todas as formigas percorréndome en mandas; de Andrea Nunes Brións e Alba María. Así mesmo é salientable o recital poético Noite no Modus, onde estarán referentes da nova literatura galega como Lúa Mosquetera.

O festival está organizado polo Concello de Santiago e Hoku Cultural en colaboración coa Xunta de Galicia.