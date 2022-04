Unha visión da Compostela da II República da man dun especialista

Santiago. A concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, convidou a cidadanía de Compostela a participar no roteiro O Santiago da II República da man de Fernando Barcia Veiras, que se vai desenvolver o xoves 14 de abril. Unha actividade que, sinalou, “constitúe un importante exercicio de visibilización e difusión da nosa memoria histórica”. Ao acto de presentación tamén asistiu o guía do roteiro, Miguel Paz Cabo, especialista en Historia Contemporánea. Explicou que este roteiro achegaranos, “a través da figura de Barcia Veiras, con quen Santiago ten unha débeda pendente, aos puntos máis destacados da historia da República na nosa cidade”.

Miguel Paz destacou a vinculación de Fernando Barcia Veiras co concello de Santiago. “Foi a persoa que mentras o alcalde José Germán non estaba tomou as rendas da defensa da cidade e do mantemento da legalidade republicana. Foi unha persoa que durante os días negros do golpe de estado, preludio de corenta anos de escuridade, mantivo o rostro humano que amosou a segunda República desde o primeiro momento”. O roteiro sairá ás 12.00 h. desde o palco de música da Alameda. “O último lugar desde o que se puido facer un mitin en tempos de paz”, segundo Miguel Paz. REDACC.